Statenfracties willen opheldering over kapstop Betonbos op laatste snik: ‘Al weken bekend dat er broedende vogels zijn’

Volt, GroenLinks en Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten willen duidelijkheid rond de kap van het Betonbos. De kap van het bos werd een week geleden op het laatste moment stilgelegd, terwijl volgens de Statenfracties al weken bekend was dat er broedende vogels waren.

De kap van het Betonbos langs het Eemskanaal werd een week geleden op het laatste moment stilgelegd. Omwonenden en ecologen probeerden de kap te vertragen met een protestactie en wisten zo te voorkomen dat de eerste kettingzaag een boomstam inging. Een provinciale handhaver stopte de werknemers uiteindelijk toen de eerste kettingzagen aangingen. VanWonen besloot daarop om de kap alsnog uit te stellen tot na het broedseizoen.

‘Vogels kennen geen kalender’

Maar de kap van het Betonbos als geheel begon al eerder, toen alleen nog met snoeiwerkzaamheden. In de afgelopen periode werden vergunningsvrije werkzaamheden uitgevoerd zoals het verwijderen van klimop en het kappen van houtopstanden. Volgens de drie Statenfracties was ook toen al duidelijk dat er broedende vogels in het Betonbos waren, ook al is het broedseizoen officieel nog niet begonnen. Het stilleggen van de werkzaamheden had dus veel eerder gekund, stellen de partijen.

“Het broedseizoen is door klimaatverandering aan het veranderen, alleen de vergunningen zijn hier niet op aangepast”, zegt Nadja Siersema – Orsel (GroenLinks). “We kunnen natuurlijk niet van de vogels verwachten dat zij zich houden aan onze kalenders. Dan hebben we een keuze: of de vogels leren lezen of toch wat logischer doen en vergunningen naar de huidige tijd aanpassen om zo de natuur beter te beschermen.”

De reden voor de late ingreep bij de kapwerkzaamheden lijkt duidelijk: op het Betonbos moeten woningen worden gebouwd voor de nieuwe wijk Stadshavens. Vanwege de woningbouwopgave moet dat snel gaan gebeuren. Dat bevestigde ook wethouder Van Niejenhuis afgelopen woensdag, die tegelijk stelde dat uitstel van de werkzaamheden prima een dag eerder had kunnen gebeuren.

‘Natuur en woningbouw niet tegenover elkaar’

Maar de drie Statenfracties nemen dat niet voor lief. De partijen willen weten waarom er pas laat werd ingegrepen en hoe de besluitvorming is verlopen. Ze roepen het college op om in het vervolg meer en sneller duidelijkheid te geven over de beoordelingscriteria voor kapwerkzaamheden tijdens het broedseizoen.

Daarbij moeten betere afwegingen worden gemaakt tussen natuur en woningbouw, besluit Statenlid Jesse Klootwijk (Volt): “Natuur en woningbouw hoeven niet tegenover elkaar te staan. Maar dan moeten we wel zorgen voor een eerlijke, transparante afweging waarbij natuurbehoud een serieuze rol speelt. Dit soort kapwerkzaamheden midden in het broedseizoen tonen aan dat hier nog veel te winnen is. Goed beleid kijkt vooruit, niet achteraf.”

Omwonenden en ecologen vroegen twee weken geleden een voorlopige voorziening aan tegen de kap van het bos, omdat kappen tijdens het broedseizoen van vogels niet mag. Deze voorziening werd aangevraagd vanwege een kort geding die de kap moet tegenhouden. Deze zaak wordt volgende week door de rechter behandeld.