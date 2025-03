Stadspartij raakt plekje kwijt in gemeenteraad: René Staijen neemt zetel Mariska Sloot over als éénmansfractie

De Stadspartij 100% voor Groningen heeft vanaf komende woensdag geen vier, maar drie zetels in de gemeenteraad. René Staijen neemt de plek in van de in februari vertrokken Mariska Sloot. Maar niet meer namens de Stadspartij: Staijen gaat als eenmansfractie (Groep Staijen) zitting nemen in de Groningse volksvertegenwoordiging.

De intrede van Staijen als eenmansfractie is het gevolg van een bijzondere gang van zaken. In 2022 stond hij als zesde op de kieslijst van de Stadspartij 100% voor Groningen, een partij die net was ontstaan uit een fusie van twee lokale partijen. De combinatiepartij behaalde vier zetels bij de verkiezingen.

Staijen kreeg destijds slechts 114 voorkeurstemmen van de in totaal 9.689 stemmen die op de Stadspartij werden uitgebracht. Toch werd Staijen in de afgelopen maand door de kiescommissie benaderd om een zetel in te nemen, nadat Amrut Sijbolts (die ontslag nam vanwege een psychose na verdenkingen van verduistering) en Sloot waren vertrokken.

Door deze ontwikkelingen raakt de Stadspartij nu een zetel kwijt, omdat Staijen vorig jaar uit de fractie stapte. Over de reden van zijn vertrek wil hij geen verdere toelichting geven.

‘Ik was liever gewoon doorgegaan voor de Stadspartij’

Staijen zegt verrast te zijn geweest toen hij de zetel kreeg aangeboden. Volgens hem heeft hij nog gesprekken gevoerd met de Stadspartij, maar die leidden niet tot een werkbare oplossing.

“Ik was liever gewoon in de fractie doorgegaan”, stelt Staijen. “Dat had me een hoop sores gescheeld, een stuk minder werk. Het was mooier geweest om als fractie van vier in de raad te zitten, in plaats van een fractie van ‘drie plus één’. Ook liggen mijn roots in de Stadspartij en was ik tot midden vorig jaar onderdeel van de fractie.”

Afzien van de zetel ten gunste van iemand die nog lid is van de Stadspartij was voor Staijen geen optie. “Ik denk dat ik veel kan bijdragen aan de bevolking en de buitengebieden. Ik heb voor een groot deel meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van de Stadspartij voor 2022 en ben ook van plan om met dat programma te werken. Maar dat betekent niet dat ik altijd met de Stadspartij mee zal stemmen.”

‘Jammer dat ik nu zelf aan versnippering moet bijdragen’

Staijen, die een lange staat van dienst heeft in de gemeenteraden van Ten Boer en Groningen, zegt zich als eenmansfractie te willen richten op specifieke onderwerpen. “Het aardbevingsgebied en de water- en natuurhuishouding in en rondom de Stad,” zegt hij. “Ik heb me altijd beziggehouden met de ‘exacte portefeuilles’. Denk aan bouwen, woningen, verkeer. En het aardbevingsgebied, want ik zie nog steeds ellende om me heen. Dus dat wordt een groot speerpunt.”

Over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar heeft Staijen naar eigen zeggen nog niet nagedacht. “Ik ben geen voorstander van de versnippering van lokale partijen. De huidige mensen in de Stadspartij komen ook uit verschillende fracties. Zelf werk ik nog in het waterschap voor de moederpartij van de Stadspartij: Groninger Belang. Ik hoop daarom op een manier alle lokale partijen in de gemeente onder één noemer te brengen. Het is dan ook jammer dat ik nu zelf aan deze versnippering moet bijdragen.”

‘Dit is geen zetelroof’

Staijen hoopt in de gemeenteraad goed samen te werken met zijn voormalige fractieleden. Fractievoorzitter Yaneth Menger van de Stadspartij, die nu een zetel kwijtraakt, laat weten de actie van Staijen niet als zetelroof te zien.

“We gaan met drie zetels vol vertrouwen richting de verkiezingen van volgend jaar en blijven ons vooral inzetten voor de inwoners,” aldus Menger. “We gaan ervan uit dat de heer Staijen zich houdt aan het programma waarop hij is gekozen.”

Staijen wordt woensdagmiddag geïnstalleerd als gemeenteraadslid in het Stadhuis.