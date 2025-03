‘Stadshavens wordt grootstedelijk, eigenzinnig en een tikje ruig’

Impressie: KCAP

De nieuwe wijk Stadshavens wordt grootstedelijk, maar ook eigenzinnig en een tikkeltje ruig. Dat staat in het zogenoemde beeldkwaliteitsplan van de gemeente.

“Grootstedelijk met gedurfde architectuur en volop aandacht voor leefbaarheid.” Zo kenmerkt wethouder Rik van Niejenhuis de wijk. “Denk aan HafenCity in Hamburg en aan Seestadt Aspern in Wenen.” In Stadshavens wordt de industriële geschiedenis aangevuld met moderne architectuur en een stedelijke beleving. Stoere gebouwen staan naast elkaar, met veel afwisseling en contrasten, aldus de gemeente.

De bebouwing bestaat uit open blokken met een ‘stadse’ buitenkant en een groene binnenzijde met grote stadstuinen. Volgens de gemeente wordt Stadshavens een levendige wijk, door de combinatie van hoogbouw, hoogwaardige openbare ruimte, diverse voorzieningen en de nabijheid van de binnenstad.

Het beeldkwaliteitsplan ligt tot 16 april ter inzage. Op woensdag 26 maart is er tussen 17 en 20 uur een open atelier in het Informatiecentrum aan Damsterdiep 271. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met de stedenbouwkundige over de inrichting en sfeer van de openbare ruimte.