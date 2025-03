Stadjer in beklaagdenbankje voor grote oplichtingszaak vanuit Drents vakantiepark

Foto: Nikita Belokhonov via Pexels

Drie van de vier mannen die worden verdacht van grootschalige online oplichting vanuit een vakantiehuisje in Gasselternijveen stonden woensdagmiddag voor de rechter in Assen. Onder hen is een 23-jarige man uit Groningen, die al vastzit voor een andere straf.

RTV Drenthe deed woensdagmiddag verslag van de rechtszaak.

De politie betrapte de verdachten in december 2023 Dat gebeurde na een toevallige ontdekking door de vrouw van agent die op het park verbleef. Twee van hen werden direct in de kraag gevat, de andere twee vluchtten naar buiten en renden de bossen rondom de vakantiewoning in. Eén van de vluchters kwam niet ver en werd vrij snel in de kraag gevat. Voor het opsporen van de laatste verdachte werd een politiehond ingezet. Daarop besloot de laatste verdachte zich over te geven. Hij was in een sloot gaan liggen.

In het huisje werd een waar ‘callcenter’ aangetroffen, met daarin meerdere draaiende laptops. Er werden tientallen simkaarten, meerdere telefoons, contactlijsten en diverse bankpassen in beslag genomen. Al snel werd duidelijk dat er meerdere telefoonnummers waren gebeld en het programma Anydesk was gebruikt om de computers van slachtoffers over te nemen.

De totale buit wordt geschat op 160.000 euro, buitegemaakt bij tientallen slachtoffers.

Groninger is doorgewinterde cyberboef, ook vanuit Stad

Uit telefoongegevens bleek dat de Groninger en een 26-jarige medeverdachte op meerdere vakantieparken actief waren, zoals Parc Sandur en Orvelte. De huur van de huisjes stond op hun naam. Via honderden Skypeberichten zijn tientallen slachtoffers te linken aan de groep.

De Groninger wordt ook verdacht van cybercriminaliteit in zijn eigen stad, samen met een 30-jarige man uit Assen. Deze misdrijven vonden vooral plaats in de woning van de Groninger aan de Damsport in Corpus den Hoorn. Ze gebruikten een 17-jarig meisje en haar zwakbegaafde vriend als geldezels. Het meisje stapte uiteindelijk naar de politie, waarna de Assenaar haar vriend via Skype bedreigde.

De rechtszaak gaat komende donderdag verder. De uitspraak wordt verwacht op 18 april.