‘Stadjer die zoontje vermoordde handelde vanwege psychose’

Gianny-Davey - Foto via ASC Waterwijk

De 46-jarige Groninger die eind vorig jaar zijn 12-jarige zoon ombracht handelde in de ban van een psychose. Dat zei zijn advocaat deze donderdagochtend tijdens de eerste rechtszitting.

De verdachte Curt E. stak zijn zoon Gianny-Davey op 29 december neer in zijn woning aan de Blekerslaan. De jongen, die bij zijn moeder in Amsterdam woonde, logeerde op dat moment bij zijn vader. Die was niet bij de eerste zitting aanwezig.

De verdachte belde na zijn daad zelf 112. Toen de politie arriveerde was hij in zijn appartement, bij zijn overleden zoon. Hij werd daarop meteen aangehouden. Volgens de officier van justitie is er geen duidelijke aanwijzing voor zijn daad.

De advocaat van de man gaat dus uit van een psychose. Mensen uit zijn omgeving zouden hulpverlenende instanties hebben gevraagd om in te grijpen. De zaak wordt aangehouden, om verder onderzoek van de verdachte mogelijk te maken. De volgende zitting staat gepland voor 12 juni.