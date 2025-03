Stad weer koploper bij fietsendiefstallen in provincie Groningen

Foto: Siard Heidanus vai Twitter (@WA_Korrewegwijk)

In de provincie Groningen werden vorig jaar 3.320 diefstallen gemeld. Dit is 235 meer dan in Friesland en Drenthe samen. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie.

In de gemeenten Groningen en Veendam maakt een fietseigenaar de grootste kans op diefstal van zijn stalen ros. Lang niet iedereen doet aangifte van een gestolen fiets,” zegt Michel Ypma van Independer. “Het daadwerkelijke aantal diefstallen zal dus een nog stuk hoger zijn dan we weten.”

In de gemeente Groningen zijn vorig jaar 19,2 fietsendiefstallen gemeld per 1.000 huishoudens, Dat is veel meer dan het provinciale gemiddelde van 10,8. Veendam volgt op ruime afstand met 5,8 diefstallen per 1.000 huishouden.

“Als je fiets uit de achtertuin of schuur wordt gestolen, houd er dan rekening mee dat je niet altijd recht hebt op een vergoeding”, zegt Ypma. “De voorwaarden en vergoedingen verschillen tussen verzekeraars. Maar de fiets moet bijvoorbeeld altijd op slot staan.” Bovendien is aangifte bij de politie nodig als je een vergoeding wilt van je verzekeraar.