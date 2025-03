Foto Andor Heij. Hoofdstation, trein,sprinter,koploper

Het is sinds deze week mogelijk om virtueel een ritje te maken met de trein tussen Groningen en Zwolle. Het traject is namelijk opgenomen in het spel Train Sim 5.

Het is de eerste Nederlandse spoorlijn die in het spel zit. Het traject is af te leggen in een zogeheten Koploper of een SNG Sprinter.

De acht stations op de verbinding worden allemaal aangedaan, waaronder Haren en Europapark.

Het spel is beschikbaar in Steam, Epic Game Store, Playstation en op de X Box.