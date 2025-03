Spektakel bij ON – PKC, ruime zege Be Quick, nog geen periode Velocitas

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - PKC'83

Oranje Nassau en PKC’83 maakten er zaterdag in de stadsderby in de eerste klasse H een spektakelstuk van: 4-4. Be Quick 1887 won ruim en het lukte Velocitas (nog) niet om de tweede periodetitel te pakken.

De wedstrijden van koploper PKC’83 in 1H kenmerken zich dit seizoen regelmatig door onverwachte scoreverlopen, veel doelpunten en spektakel. Op sportpark Coendersborg was het uit tegen stadgenoot Oranje Nassau zaterdag niet anders: 4-4.

PKC begon niet scherp aan de wedstrijd en binnen de minuut lag de 1-0 er in. Rick Wiersma kon PKC doelman Sven Bakker omspelen en het was al raak. In de tiende minuut kon Jonathan van Dorssen geheel vrijstaand de 2-0 binnen koppen. Het werd nog erger voor PKC. Na 16 minuten verstuurde Wiersma een voorzet die door Sam Niewold werd verzilverd: 3-0.

PKC komt terug

Maar niemand durfde PKC af te schrijven, want de ploeg komt vaker terug van een grote achterstand. Trainer Bert Hollander van PKC greep in en wisselde al na 20 minuten Musteba Albadawi voor Kevin Bakels voor wat meer pit in de wedstrijd. Dat had niet direct resultaat, want ON had controle over de wedstrijd en gaf weinig weg. Tot in de 40e minuut. Fahim Bellghroub mikte op de lat en Rob Schokker kopte de rebound raak: 3-1.

Vijf minuten na de rust viel de 3-2. Na een mispeer in de ON defensie schoot Omar Kavak de bal in de bovenhoek. De ON defensie stond daarna weer goed en het lukte PKC niet om door te drukken.

ON leek de wedstrijd na 70 minuten zelfs te beslissen. Invaller Nagesh Amatsaleh werd vrij voor Bakker gezet en schoot raak: 4-2.

Fataal

De slotfase werd ON fataal. Alle wissels waren verbruikt toen Jim de Leeuw door kramp niet verder kon. Schokker legde twee keer een bal af op Jivn Vroom. Vroom schoot na 84 minuten de 4-3 raak en twee minuten later zelfs de 4-4. Beide ploegen kregen nog een grote kans, maar de derby kreeg geen winnaar.

ON staat negende met 21 punten uit 16 wedstrijden. PKC blijft koploper, maar zag de voorsprong op Broekster Boys en Be Quick 1887 tot respectievelijk drie en vier punten slinken.

Be Quick

Be Quick had in de topper tegen Blauw Wit’34 weinig problemen: 4-1. In Leeuwarden stond Be Quick bij rust al met 3-0 voor. Patrick Helbig en Yoran Cats zetten de Groningers kort achter elkaar op 2-0. Siemen Krikke zorgde op slag van rust voor de 3-0. Raphael Ngendakumana tekende na 83 minuten voor de 4-0. Bob Schepers scoorde daarna nog voor Blauw Wit.

Velocitas

Het lukte Velocitas niet om in eigen huis de tweede periodetitel te pakken. Buitenpost was met 2-0 te sterk.

Velocitas had voor de rust de beste kansen met onder meer een bal op de paal. Toch kwam Buitenpost vlak voor rust op voorsprong toen een voorzet op ongelukkige wijze door Velocitas in het eigen doel geschoten werd. Na rust raakte Velocitas opnieuw de paal. In de slotfase besliste Roan van der Weij de wedstrijd definitief.

Trainer Robby Wentink van Velocitas was teleurgesteld door de nederlaag: “Het was niet nodig en ergens voelt het ook wel als onterecht. In de eerste helft hadden we totale controle op een paar minuten na. Zowel aanvallend als verdedigend bepaalden wij hoe de wedstrijd verliep”.

Velocitas krijgt volgende week zondag een herkansing om de periodetitel te pakken. Bij winst bij laagvlieger Rolder Boys is die alsnog binnen. In de reguliere stand staat Velocitas zevende met 24 uit 16.