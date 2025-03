Speelotheek Beijum heeft de wind in de zeilen: “Mensen weten ons te vinden”

De Speelotheek in Beijum heeft de wind in de zeilen. Na diverse verhuizingen zit de speelgoedbibliotheek inmiddels al ruim twee jaar aan de Fultsemaheerd. Volgens Marion van Steenwijk-Kellenbach zijn er nu ongeveer 140 leden.

Hoi Marion! Jullie zijn twee dagen in de week geopend, op woensdag en op zaterdag. Hoe is het vandaag gegaan?

“Het is heel goed gegaan. Ik ben vandaag niet de hele dag in de winkel geweest, maar toen ik er vanmiddag rond het middaguur even keek, toen was het erg druk. Dat is niet altijd zo hoor. Het wisselt. Er zijn ook dagen dat het rustiger is. Maar we zijn heel blij met deze locatie. De mensen weten ons ook te vinden. Niet alleen vanuit Beijum, maar bezoekers komen eigenlijk uit de hele provincie.”

Hoe is dat te verklaren?

“Ik denk dat het voor een deel komt omdat we de enige speelotheek zijn met speelgoed voor kinderen met een beperking. Daarnaast zijn er door de jaren heen veel speelotheken verdwenen. Gelukkig zien we de laatste tijd een tegendraadse beweging, waarbij dit soort plekken weer toeneemt. Dat komt mede door het het duurzaamheidsprincipe; het principe om dingen her te gebruiken. Op dit moment hebben we ongeveer 140 leden, en daar zijn we heel blij mee.”

Voor de mensen die niet weten wat de Speelotheek is. Wat is het precies?

“Je kunt het vergelijken met een bibliotheek. Als mensen lid zijn, dan kunnen ze per keer drie artikelen lenen voor een periode van vier weken. Na de vier weken breng je het weer terug. Een lidmaatschap kost bij ons 22 euro per jaar. Mensen die een Stadjerspas hebben, die betalen 9 euro. Wat kun je dan zoal bij ons vinden? Denk hierbij aan puzzels, bordspellen, constructiespeelgoed maar ook allerlei soorten buitenspeelgoed zoals fietsjes en steps. Wat daarnaast de laatste tijd heel populair is, is open ended-speelgoed. Dit is speelgoed waar geen vaste handleiding voor is. Je kunt dit naar eigen inzicht invullen. Hier staan kinderen echt voor in de rij. Bij ons is er overigens altijd de mogelijkheid om speelgoed te reserveren.”

De Speelotheek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 9 jaar. Het lijkt me een heel waardevol iets omdat juist hierdoor kinderen volop mee kunnen doen…

“Dat klopt. Eigenlijk heeft het meerdere voordelen. Je hebt uiteraard de armoede. Niet elk gezin kan het zich veroorloven om speelgoed aan te schaffen. Bij ons kunnen ze speelgoed lenen, waardoor ze inderdaad mee kunnen doen. Als er vriendjes thuis komen, dan is er hip speelgoed aanwezig. Maar er zijn ook praktische voordelen. Bijvoorbeeld dat je hierdoor de mogelijkheid hebt om speelgoed uit te proberen. Bevalt het, dan kan het daarna alsnog aangeschaft worden. En het duurzaamheidsprincipe dat speelgoed na een aantal keren gebruiken weer teruggebracht kan worden, dat speelt ook een belangrijke rol.”

Jullie hebben veel speelgoed, maar kunnen jullie ook speelgoed gebruiken?

“Absoluut. Bij ons is er altijd ruimte voor meer speelgoed. Wel moet het dan speelgoed zijn dat zich in goede staat bevindt. Dus als je iets op zolder hebt liggen, wat je niet meer gebruikt, en het is niet kapot, dan ben je van harte welkom om dat aan ons te doneren zodat wij het uit kunnen gaan lenen. Meer informatie daarover vind je op deze website.”

Je vertelde al dat het vandaag druk was. Zoeken jullie ook nog vrijwilligers?

“We hebben op dit moment een team van zo’n twaalf tot vijftien vrijwilligers. Samen hebben we het erg leuk en gezellig. Maar er is zeker ruimte voor extra vrijwilligers. Ook daarvoor kun je terecht op onze website.”

De Speelotheek in Beijum is te vinden aan de Fultsemaheerd 88. Op woensdagen is men geopend van 14.00 tot 17.00 uur, op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.