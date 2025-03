SP en PvdA kritisch op VVD: “Beweren dat werken moet lonen maar wel eindejaarsbonus afnemen”

De fracties van de SP en PvdA in de gemeenteraad zijn kritisch op de VVD vanwege hun uitlatingen over de eindejaarsuitkering van bijstandsgerechtigden. Volgens deze partijen is het juist belangrijk dat dit extraatje blijft bestaan.

Sinds 2019 hoeven mensen in de bijstand met een parttime baan hun eindejaarsuitkering niet in te leveren. Deze pilot is onlangs verlengd tot het einde van het jaar. De regeling heeft als doel om de drempels naar werk te verlagen en om ingewikkelde verrekeningen te voorkomen. Deelnemers houden jaarlijks gemiddeld driehonderd euro extra over. Het college stelt dat dit mensen stimuleert om te werken.

Elisabeth Akkerman (VVD): “Er wordt bewust gekozen om af te wijken van de wet”

De VVD is echter kritisch. Raadslid Elisabeth Akkerman vindt dat extra vrijstellingen die niet binnen de wet passen, niet acceptabel zijn. De partij doelt op de Participatiewet die terzijde wordt geschoven. Akkerman: “Soms gaat er iets mis en gebeurt dit per ongeluk. Dan moet het college dat melden, maar in dit geval kiest het college er bewust voor om af te wijken van de wet. Dat vinden wij zorgelijk. De gemeente werkt met publiek geld, en inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat alles volgens de regels gaat. Het college overtreedt hier bewust de wet. Waarom denkt zij dat dat acceptabel is als het volgens haar ‘onze inwoners ten goede komt? Werken moet lonen, maar wel binnen de regels,” benadrukt Akkerman.

Positieve waardering

De pilot kost de gemeente jaarlijks zo’n 85.000 euro. De afgelopen jaren hebben 170 bijstandsgerechtigden gebruik gemaakt van de regeling . “Zij hebben het ook bijzonder positief gewaardeerd”, laat het college weten. “Het was voor sommigen een extra stimulans om aan het werk te gaan. Het stopzetten van de vrijlating op dit moment, geeft een verkeerd signaal af.”

Hans de Waard (SP): “Beweren dat werken moet lonen, maar wel de eindejaarsbonus afnemen”

Zo denkt de SP er ook over. “Aan de ene kant wordt er beweerd dat werken moet lonen, maar vervolgens worden tientallen werkenden de eindejaarsbonus afgenomen. Alleen de VVD kan dat met elkaar rijmen”, vertelt Hans de Waard. “Wat mijn fractie betreft gunnen we deze harde werkers dit extraatje, juist in deze dure tijden.” Dat vindt ook de PvdA. Irene Huitema: “Werken moet lonen. Daarom kiest het college ervoor om de eindejaarsuitkering niet te verrekenen met de aanvullende uitkering die iemand ontvangt. Zo maken we werken weer aantrekkelijk en zien mensen hun harde werk weer terug in hun portemonnee.”