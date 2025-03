Snertwedstrijd brengt Beijum bij elkaar: “Er is geen druppel overgebleven” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste editie van de snertwedstrijd in het Heerdenhoes in Beijum is zaterdag een succes geworden. Volgens initiatiefnemer Hilda Dijkstra smaakt de wedstrijd ook naar meer.

Hoi Hilda! Het organiseren van een eerste editie lijkt me spannend…

“Dat is absoluut heel spannend. Ik kom zelf uit de cateringwereld, dus ik weet hoe het in zijn werk gaat. Maar je weet niet hoeveel mensen er op af gaan komen. We hebben in de aanloop veel reclame gemaakt. En vandaag stonden er zes deelnemers aan de start. Dan kun je zeggen, dat zijn er niet veel. Maar meer konden we ook niet hebben. Het maximum aantal kookplekken was zes. En wat er vandaag gebeurt is, ja, het was heel gezellig. Er is volop gekletst. Ik durf te zeggen dat deelnemers, die elkaar niet kenden, vandaag vriendschappen hebben gesloten.”

Dat was eigenlijk ook je doel hè? Om mensen te verbinden?

“Absoluut. We hoeven er niet omheen te draaien dat Beijum niet altijd op een fraaie manier in het nieuws komt. Maar Beijum heeft ook hele mooie kanten. Er gebeuren zoveel mooie en leuke dingen. Met deze snertwedstrijd hebben we die mooie aspecten een extra impuls willen geven. Juist ook met snert, omdat eten verbindt. Samen koken en eten brengt chemie.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De jury aan het werk. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen De deelnemers gezamenlijk op de foto. Foto: Rieks Oijnhausen

De wedstrijd was een serieuze wedstrijd met jury en al hè?

“Dat klopt. We hebben een professionele jury samengesteld die bestond uit Beijummers. Zo hebben we in de wijk een mevrouw wonen die tijdens haar werkzame leven kookdocent was. In de wijk woont tevens een ervaringsdeskundige op het gebied van eten, en ik heb de slager en de schoenmaker uit het winkelcentrum gevraagd om ook in de jury zitting te nemen. Zij hebben de snert geproefd en zijn tot een winnaar gekomen.”

Wie is de winnaar geworden?

“Het was heel spannend. Maar uiteindelijk is de Surinaamse snert van Schieraida als winnaar uit de bus gekomen. Wat maakte deze snert nu Surinaams? Dat is omdat Schieraida gebruik had gemaakt van Madame Jeanette. Dat is de heetste peper die er bestaat. In de winnende snert was alleen de smaak van deze peper toegevoegd, waardoor het voor iedereen toegankelijk bleef. Schieraida had ook rijst meegenomen, want zo gaat het in Suriname: daar eet je snert met rijst en sambal.”

De prijzen werden vervolgens uitgereikt door ook niet zomaar iemand hè?

“We hadden aan wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) gevraagd of hij dat wilde doen. We hadden voor de prijswinnaar medailles en bloemen gekocht. Meneer Van Niejenhuis heeft dit in een leuke en gemoedelijke sfeer uitgereikt. Hij had zijn kinderen ook meegenomen, zodat zij konden zien wat hun vader zoal doet. Dat was super leuk.”

Krijgt deze wedstrijd ook een vervolg?

“We gaan dit de komende tijd evalueren en dan gaan we nadenken over volgend jaar. Maar ik heb veel positieve geluiden gehoord, dus die kans is aanwezig. En weet je wat ook zo leuk is? Dat iedereen er achter is gaan staan. De lokale supermarkt heeft bijvoorbeeld de gebruikte ingrediënten voor vijftig procent gesponsord. Wij als organisatie hebben de andere helft betaald. En als je dan vervolgens ziet dat werkelijk alle snert is opgemaakt, er is geen druppel overgebleven. Dat was tegen alle verwachtingen in, omdat de deelnemers graag wat mee naar huis hadden genomen. Volgens mij kun je spreken van een heel groot succes.”