Snelheid van laadpalen wordt tijdens piekmomenten verlaagd

Een proef in het zuiden van het land om de laadsnelheid van laadpalen tijdens piekmomenten te verlagen is dermate succesvol dat deze ook in Groningen zal worden uitgevoerd. Dat heeft energiebedrijf Enexis dinsdag laten weten.

Vanaf november tot en met maart werd bij zo’n achthonderd laadpalen in Brabant en Limburg de proef uitgevoerd. De laadsnelheid van de palen werd tijdens de proef aangepast op basis van de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet en het aantal elektrische auto’s dat tegelijkertijd oplaadde. Tijdens piekmomenten, van 15.00 tot 21.00 uur wanneer de meeste auto’s worden opgeladen, werd de laadcapaciteit verlaagd. Na 21.00 uur nam de beschikbare netruimte geleidelijk weer toe, waarbij rond 23.00 uur volledig vermogen beschikbaar was. Het doel was om op piekmomenten meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet door het vermogen van laadpalen te beperken.

“Energie kan worden gebruikt door huishoudens en bedrijven”

Enexis laat weten dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. Het bedrijf verwacht dat minimaal de helft van de laadpieken verplaatst kan worden naar de avond en nacht. De energie die op deze manier vrij komt, kan worden gebruikt door huishoudens en bedrijven. Mensen die absoluut moeten laden kunnen gebruik maken van een tijdelijke opt-out.

“Zaak om snel te handelen”

Vanwege het succes wordt er gekeken om de proef uit te breiden naar Groningen, Drenthe en Overijssel. Het streven is om op alle laadpalen, waar dat technisch mogelijk is, netbewust laden toe te passen. Dit gebeurt alleen als er een dreigende overbelasting is van het laag- en middenspanningsnet. “De resultaten van deze pilot zijn veelbelovend en het is nu zaak om snel op te schalen,” vertelt Maarten Venselaar van Enexis. “Het elektriciteitsnet loopt in hoog tempo vol en de netkosten stijgen. Daarbij gaat de duurzame mobiliteitstransitie in hoog tempo door. Het efficiënt integreren van elektrische voertuigen is noodzakelijk om de energietransitie mogelijk te maken. Met dit project is de hele keten betrokken: overheid, netbeheerder, laadpaalbeheerder en elektrische rijder. “