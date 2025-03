Serenade van Jan Smit leidt tot waarschuwing van politie

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag bewoners van een containerwoning aan de Peizerweg een waarschuwing gegeven voor geluidsoverlast. Dat meldt de politie op sociale media.

Bij de politie was er een melding binnengekomen van geluidsoverlast door harde muziek. “Eenmaal op de locatie werden wij getrakteerd op een schitterende serenade gezongen door zanger Jan Smit die bijgestaan werd door diverse mensen in de woning”, schrijft de politie. “Wij zijn het gesprek aangegaan met de bewoner en we hebben het geluidsoverlastprotocol uitgelegd.”

Met een draai aan de volumeknop werd de overlast voor de omgeving weggenomen. “Aangezien het de eerste keer was dat er overlast werd veroorzaakt vanaf dit adres, hebben we het bij een waarschuwing gelaten”, besluit de politie.