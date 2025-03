Scheiden of voorkomen uit elkaar te gaan? Groninger gemeenten lanceren platform om vechtscheidingen te voorkomen

Foto: cottonbro studio via Pexels

Het verminderen en voorkomen van leed bij ouders en kinderen ten gevolge van een scheiding. Dat is het doel van de nieuwe website scheideningroningen.nl, opgezet in opdracht van de tien Groninger gemeenten. Het platform moet helpen om vechtscheidingen te voorkomen, met informatie voor mensen die (nadenken over) scheiden of juist willen voorkomen dat partners uit elkaar gaan.

“Tijdens een scheiding zijn de meeste mensen niet op hun allerbest”, vertelt Barbara Dekker van WIJ Groningen, één van de betrokkenen achter het initiatief. “Veel mensen zijn verdrietig. Er verandert van alles. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor eventuele kinderen. Er is verdriet, maar je moet ook veel praktische dingen uitzoeken en regelen. Dit kan behoorlijk ingewikkeld zijn.”

De website geeft informatie over hoe je een scheiding goed regelt, hoe je kunt voorkomen dat je in een vechtscheiding belandt en welke organisaties hulp kunnen bieden. Voor kinderen die met een scheiding te maken krijgen, is er extra ondersteuning via www.villapinedo.nl. Hier kunnen zij hun vragen stellen en ervaringen delen met andere kinderen in een vergelijkbare situatie.

Naast informatie voor ouders en kinderen biedt de website ook handvatten om goed in gesprek te blijven met een ex-partner. Dit kan helpen om grote conflicten en vechtscheidingen te voorkomen. Want een scheiding hoeft niet altijd te escaleren, vervolgt Dekker: “Er gaan ieder jaar veel mensen uit elkaar. Hoewel dit verdrietig is, zien we dat dit lang niet altijd in een vechtscheiding eindigt.” Daarom is het volgens haar belangrijk om op tijd hulp te zoeken als de situatie lastig wordt. “We hopen dat de website mensen helpt om op tijd hulp te zoeken als dat nodig is. Het is knap als mensen op tijd aan de bel trekken als het niet zo goed gaat. Dan voorkom je dat de scheiding uit de hand loopt.”