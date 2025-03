Rutger Gernandt nieuwe directeur van Noorderzon

Rutger Gernandt - Foto: Robin Marks

Per 1 april aanstaande heeft festival Noorderzon een nieuwe algemeen directeur: Rutger Gernandt. Hij volgt Femke Eerland op, die na 16 jaar als directeur afscheid neemt.

De Raad van Toezicht heeft Gernandt benoemd vanwege zijn brede ervaring in de podiumkunsten. Gernandt (1985) was tot voor kort (2018-2025) zakelijk directeur van theatergezelschap De Warme Winkel in Amsterdam. Daarvoor was hij onder andere zakelijk directeur van Ulrike Quade Company en muzikant. Hij studeerde drums aan het Koninklijk Conservatorium en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Gernandt zegt over zijn nieuwe rol: “Noorderzon is een volstrekt uniek festival: een groots Gronings zomerfeest en een internationaal hoog aangeschreven podiumkunstenfestival in één. Als het nog niet bestond, zou je het willen uitvinden. Het is dan ook een grote eer om hier aan de slag te mogen gaan.”

Femke Eerland kondigde in 2024 haar vertrek aan. Ze was ruim 20 jaar betrokken bij Noorderzon en speelde een grote rol in de groei van het festival. De organisatie bedankt Eerland voor haar jarenlange inzet, vertelt artistiek directeur Mark Yeoman: “We begonnen in 2001 als onervaren team, maar samen bouwden we Noorderzon uit tot een toonaangevend festival. Het was een ongelooflijke rit.”