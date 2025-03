Ruiten springen in lijnbus door botsing met bestelbus op Zernike Campus

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Op het Zernikeplein is aan het begin van vrijdagmiddag een lijnbus gestrand na een harde klap met een bestelbusje.

Het bestelbusje van een mbo-instelling in Stad reed achteruit tegen de stilstaande bus aan. Naast forse deuken in beide voertuigen zorgde de klap er ook voor dat twee grote ramen in de bus aan diggelen gingen.

Voor zover bekend raakte niemand gewond en zorgde het ongeluk alleen voor grote schrik bij omstanders.