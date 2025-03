RUG en gemeente werken samen aan binnenstadscampus

Foto: Bert Lanting voor Gemeente Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Groningen werken samen aan een binnenstadscampus. RUG-bestuurder Hans Biemans en wethouders Rik van Niejenhuis en Carine Bloemhoff tekenden maandagmiddag een overeenkomst om dit plan uit te voeren.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is in 2023 verhuisd naar het Rölinggebouw. Hierdoor is ruimte ontstaan om het Harmoniecomplex te verduurzamen en beter te integreren in de binnenstad. Daarom zijn sindsdien plannen in de maak voor de nieuwe binnenstadscampus.

De binnenstadscampus loopt van het Harmoniecomplex tot de Broerstraat. De gebouwen moeten duurzamer en compacter worden. Er komt meer groen en aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en de energietransitie. Het doel is dat de universiteit beter aansluit op de stad en een levendige plek wordt voor studenten, medewerkers en bewoners.

Hoe de campus er precies uit gaat zien ligt nog niet vast. Voor de ontwikkeling van de campus wordt eerst een Strategisch Masterplan opgesteld. Hierin komen afspraken over het gebruik en de inrichting van de ruimte. Een eerste versie van het plan is naar verwachting medio 2026 klaar. Het definitieve plan volgt begin 2027.