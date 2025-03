Robot Nova wijst patiënten en bezoekers de weg in UMCG

Gastvrouw Akke (l), robot Nova en projectleiders Elmar Boelkens (m) en Marjolein Blaauw (r). Foto: UMCG

Als je de komende periode het UMCG bezoekt, dan kan het zomaar zijn dat je verwelkomd wordt door robot Nova. De robot is dinsdag voor het eerst ingezet.

Patiënten en bezoekers, die een afspraak hebben in het ziekenhuis, kunnen aan Nova de weg vragen. De robot kan hen vervolgens de weg wijzen, met ze meerijden en hen begeleiden tot aan de deur van de poli of tot de ingang van de juiste lift. Ook heeft de robot de mogelijkheid om door te verwijzen naar de receptie. Patiënten die slecht ter been zijn, worden door Nova verwezen naar golfkarretjes waarmee ze naar de juiste plek gebracht worden.

Proberen

Tot op heden werd je in de ontvangsthal van het ziekenhuis ontvangen door gastvrouwen en -heren. De robot moet gezien worden als een aanvulling op deze dienstverlening, en niet als een vervanging. De afgelopen periode hebben projectleider Marjolein Blaauw en Elmar Boelkens de komst van Nova voorbereid. “Op dit moment hebben we nog voldoende gastvrouwen en -heren. Maar of dat in de toekomst nog steeds altijd zo is, dat weten we niet. We hebben overleg met hen gehad en zij waren positief om de inzet van deze robot te proberen.”

“Robot is niet zelflerend”

Binnen het UMCG is men benieuwd naar de reacties van patiënten en bezoekers: “De robot is bijna 1.60 meter hoog en dus nogal opvallend. Een groep bezoekers zal hem meteen willen uitproberen. Maar ik kan me voorstellen dat anderen liever aan een gastvrouw of -heer hun vraag willen stellen. Daar gaan we de komende tijd achter komen.” De robot kan nog niet alles. Nova is geen AI robot en is niet zelflerend. Het apparaat is in de afgelopen periode geprogrammeerd. Boelkens: “Alle locaties op de begane grond hebben we ingevoerd. Hij kan ook om de Fonteinpatio heen rijden bij grote evenementen en zal ook niet botsen met planten of andere voorbijgangers. We gaan de komende periode kijken wat hij verder nog kan én niet kan.”

Robot Nova is in eerste instantie een jaar beschikbaar. Afhankelijk van hoe er gereageerd wordt, zal besloten worden of de robot wel of niet mag blijven.