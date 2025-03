Riet vat vlam in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan De Verbetering in Hoogkerk heeft zaterdagavond brand gewoed in een stapel riet. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een buitenbrand kwam rond 21.45 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Op locatie bleek het te gaan om een stapel riet”, vertelt Ten Cate. “De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling. Brandweerlieden hebben het vuur geblust met één straal hogedruk.” Hoe het riet in de brand kon geraken is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Riet wordt doorgaans in maart, wanneer de winter op zijn einde is, geknipt. Het snoeien van riet is belangrijk om de plant gezond te houden en om ongewenste verspreiding te voorkomen.