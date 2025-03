Reizend schilderij van kunstenaar uit Stad overleeft als ‘stille getuige’ oorlogsgeweld in Sudan

De vinder van het reizende schilderij doet Nederland de groeten - Schermafbeelding uit video via Michiel Thijssing

De Groningse kunstenaar Michiel Thijssing stuurde in juni 2005 een schilderij op reis. Dit bracht Schilderijopreis (de naam die Thijssing bedacht voor het werk) in 2007 naar de Soedanese hoofdstad Khartoem. Na het uitbreken van een burgeroorlog in het land bleef het lange tijd stil rond het werk, tot deze week.

Het schilderij zwerft inmiddels al bijna twintig jaar door Khartoem. Een kleuterschool en het Franse consulaat waren enkele plekken waar het schilderij kort verbleef. In 2013 raakte Thijssing het spoor bijster, totdat het eind 2022 weer opdook in de Soedanese hoofdstad.

Burgeroorlog in Soedan

Maar het schilderij bleef daarna niet lang onberoerd aan de muur. Een half jaar later brak een gewapend conflict uit tussen twee rivaliserende facties van de militaire regering van Soedan.

“Op de vlucht voor het geweld verlieten vele mensen huis en haard”, stelt Thijssing. “De spaarzame berichten die hierover naar buiten komen, zijn te vreselijk voor woorden. Ook het lot van Schilderijopreis was lange tijd ongewis.”

Stille getuige

Totdat Thijssing afgelopen week plotseling weer een teken van leven ontving. Plunderaars lieten weinig heel in het huis waar Schilderijopreis opdook, maar het schilderij zelf stond er nog steeds.

“Het schilderij was in een woonkamer in Khartoem de stille getuige van plunderaars,” vertelt Thijssing. “Schilderijopreis overleefde dit geweld en stond onbeschadigd in een hoek.”

Het schilderij in een geplunderde woonkamer in Karthoem

Boodschap krachtiger dan ooit

Kunstenaar Thijssing maakte het werk in 2004 als reactie op meerdere wereldwijde crises, met als belangrijkste aanleiding de schoolgijzeling in het Russische Beslan. Hij liet het werk achter in de voormalige bibliotheek aan de Oude Boteringestraat, met de boodschap dat het meegenomen mocht worden.

Het doek maakte vervolgens een reis vanuit Stad via Antwerpen naar Istanboel, en van de Turkse stad naar Khartoem. De titel van het werk lijkt volgens Thijssing, nadat het een burgeroorlog trotseerde, nu pakkender dan ooit: “De boodschap die het brengt, is dan ook krachtiger dan ooit: Let’s make the world better with more color and love.”