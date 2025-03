Reeën op de ringweg bij Vinkhuizen: “Zorg dat we voldoende groen in de stad houden”

Bij Vinkhuizen staken afgelopen week reeën de ringweg over. Volgens Dierenambulance Groningen behoorlijk uniek, maar tegelijkertijd ook een teken aan de wand.

“Wij hebben afgelopen dagen hierover meldingen ontvangen”, vertelt Marian Ubels van de Dierenambulance. “Eén van de dieren zou namelijk wat kreupel lopen. Als medewerkers kunnen we zo’n dier niet zomaar vangen.” Dat er reeën in de stad verblijven is niet nieuw. “Al jaren verblijft er een koppeltje bij het Selwerderhof. Het is hun thuis, maar dat huis staat wel onder druk.”

“Het oversteken van de ringweg hebben we niet eerder meegemaakt”

Ubels: “Ze zijn al eens gespot op het schoolplein bij de Vensterschool in Selwerd en eerder zijn ze ook wel eens gesignaleerd bij het Reitdiep achter de Stadskerk. Het oversteken van de ringweg richting Vinkhuizen hebben we niet eerder meegemaakt. Vaak is er bij dit soort gedrag een aanleiding. Dat kan bijvoorbeeld een loslopende hond zijn die de dieren uit hun territorium heeft gejaagd. De stad wordt voller en vaak gaat dit ten koste van groen waardoor de schuil- en verbergplekken afnemen.” Bij de Dierenambulance begrijpen ze heel goed dat er gebouwd moet worden. “Houd echter wel rekening met de dieren die in de stad leven. Een stuk groen kan ogenschijnlijk leeg lijken, maar het is vaak de thuis van verschillende dieren. In onze stad wonen ook vossen om maar een voorbeeld te noemen.”

“Wilde dieren zijn tijdens de lente een stuk actiever en beweeglijker”

Met het mooie voorjaarsweer van de afgelopen dagen zou je kunnen denken dat de dieren de lente in hun bol hebben. Volgens Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat is dat zeker iets om rekening mee te houden als je automobilist op de weg zit. “Wilde dieren zijn tijdens de lente een stuk actiever en beweeglijker”, laat een woordvoerder weten. “Dieren zoeken nieuwe leefgebieden en gaan op zoek naar een partner om zich mee voort te planten. Daardoor verlaten ze hun gebruikelijke habitat. Onze wegen betekenen niets voor dieren.” Natuurmonumenten geeft aan dat er een extra gevaar is als de zomertijd weer ingaat. Dieren kennen dit niet, en komen ineens auto’s tegen op tijdstippen waarop het normaal nog rustig en stil was.

“Dieren hebben absoluut de lente in de bol”

Bij de Dierenambulance denken ze dat het voorjaar mede een reden is. “De dieren hebben absoluut de lente in de bol. Vrijdag kregen we bijvoorbeeld een melding van twee katers die aan het vechten waren om een vrouwtje. Eén van de katers is aangereden door een auto en heeft het niet overleefd. Maar in geval van deze reeën denken we dat er een andere oorzaak is geweest. Daarom ook de oproep om je hond in de gaten te houden bij het uitlaten zodat de reeën niet opgejaagd kunnen worden.”

“Pas op bij het maaien”

En men vraagt boeren om de komende maanden goed uit te kijken: “Tijdens het voorjaar worden reekalfjes geboren. Vaak gebeurt dit op een rustige plek in de halfschaduw, bijvoorbeeld in een houtwal of graft of in het hoge gras. Bij het maaien kan het voorkomen dat er slachtoffers vallen. Voorbeelden hebben we in het verleden vaak gezien, waarbij ik je de details zal besparen. Gelukkig zien we tegenwoordig veel boeren die met een drone, met een warmtesensor, een inspectie uitvoeren voor ze gaan maaien. Daarmee kunnen de jonge bambi’s beschermd worden. Maar dit zou nog wel wat meer mogen.”

Reekalfjes

In de gebieden waar reekalfjes geboren worden, geldt vaak een aanlijnplicht voor honden. “Houd je hier aan. Datzelfde geldt voor als je een reekalfje ontdekt. Laat het liggen en neem het niet mee naar huis. De ouders kunnen overdag soms urenlang weg zijn om eten te verzamelen. Het heeft geen enkele zin om het jong mee te nemen naar huis om vervolgens onze hulp in te schakelen.”