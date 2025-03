Rechter blokkeert kap van zilverspar in Haren: gemeente moet huiswerk overdoen

Foto: Zdenet via Pixabay

De rechtbank in Groningen heeft besloten dat de gemeente de kapvergunning voor een zilverspar in een achtertuin van een woning aan de Vondellaan in Haren onterecht heeft verleend.

De kap is voorlopig verboden, omdat de gemeente niet genoeg heeft onderzocht of de boom behouden kan blijven met minder ingrijpende maatregelen. De bewoners van het perceel wilden de boom kappen vanwege het risico op vallende takken en schade door worteldruk. Een aantal omwonenden ging daartegen in bezwaar.

Een onafhankelijke expert adviseerde om de boom te snoeien, maar de gemeente vond dat geen realistische optie en besloot toch een kapvergunning af te geven. De rechter oordeelde dat de gemeente deze conclusie onvoldoende onderbouwde. Ook waren mogelijke oplossingen voor de worteldruk, zoals terrasaanpassingen, niet goed onderzocht.

De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen, met beter onderzoek naar minder ingrijpende oplossingen. Tot die tijd mag de boom niet worden gekapt. De gemeente moet ook de proceskosten en het griffierecht aan de bewoners vergoeden.