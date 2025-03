Raadslid Maria Martinez Doubiani (D66) grijpt naast landelijke Vrouw in de Media Award

Maria Martinez Doubiani - Foto: Stefan Nuiver

Maria Martinez Doubiani (D66) was wel de ‘Vrouw in de Media’ van Groningen van het afgelopen jaar. Maar het gemeenteraadslid namens D66 in de Groningse gemeenteraad greep vrijdag naast de landelijke prijs.

Na haar nominatie voor de prijs, door vorige maand te worden uitgeroepen als ‘Vrouw in de Media’ voor Groningen, kon het publiek twee weken stemmen voor de landelijke editie van de prijs. Die titel ging naar Saniye Çelik, bijzonder hoogleraar Diversiteit, inclusie en Politie aan de Universiteit Leiden.

“Het is een hele eer om, samen met deze geweldige vrouwen, genomineerd te zijn voor de Vrouw in de Media Award”, schrijft Martinez Doubiani vrijdagavond op Instagram. “Van harte gefeliciteerd Saniye, het is je gegund topper! Iedereen bedankt voor de support, de lieve berichtjes en de stemmen.”

De prijs werd vrijdagavond uitgereikt bij Beeld & Geluid in Hilversum. De Vrouw in de Media Award wordt sinds 2009 toegekend en is een initiatief van Expertdatabase Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

OOG sprak vorige maand met Martinez Doubiani , na haar winst van de prijs voor de Groningse provinciale ‘Vrouw in de Media’: