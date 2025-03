Raadsleden luisteren volgende week naar bewoners Vinkhuizen

Foto: Www.sportstatistieken.nl at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3222443

De gemeenteraad trekt weer de wijk in om met de wijkbewoners te praten. Op woensdag 2 april is Vinkhuizen aan de beurt.

De bewoners van Vinkhuizen kunnen tijdens het wijkgesprek met een aantal raadsleden aangeven waar de gemeenteraad aandacht voor moet hebben. Zo horen de raadsleden wat er leeft in de wijken en dorpen van Groningen. Het kan onder meer gaan om de leefomgeving, wonen, veiligheid, sociale contacten, inkomen, jeugd of onderwijs.

Vorig jaar waren er wijkgesprekken in Lewenborg en Beijum. Ook zijn er dorpsgesprekken geweest in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Het wijkgesprek met bewoners van Vinkhuizen op 2 april vindt plaats in gebouw Magma aan de Metaallaan 255, aanvang 19.30 uur.