Fracties willen opkomst raadsverkiezingen flink opkrikken, onder meer met ‘nachtstembureau’

Foto: Joris van Tweel

Een opkomst van minstens 67 procent. Dat moet volgens zes raadsfracties het doel van de gemeente zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Meer jongeren, migranten en ‘praktisch opgeleiden’ moeten naar de stembus komen, vinden de fracties. De partijen pleiten daarom onder meer voor verkiezingsfestivals en een stembureau waar ook ’s nachts en ’s ochtends vroeg gestemd kan worden.

In 2022 ging slechts 54% van de stemgerechtigden naar de stembus. D66, GroenLinks, ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de Partij voor het Noorden en Student & Stad willen dat percentage flink opkrikken: ruim twee derde van de gerechtigden moet een stem uitbrengen. Stembureaus moeten daarom toegankelijker worden en de gemeente moet gerichte voorlichtingscampagnes gaan voeren, vinden de gemeenteraadsfracties. Ze roepen op tot extra aandacht voor groepen die minder vaak stemmen, zoals jongeren, mensen met een migratieachtergrond en praktisch opgeleiden.

De raadsfracties stellen voor om verkiezingsfestivals op mbo’s, hbo’s en universiteiten te organiseren, zodat jongeren laagdrempelig kennismaken met politiek en stemmen. Ze pleiten ook voor een nachtstembureau om stemmen flexibeler te maken. Daarnaast willen ze buurtgerichte verkiezingsdebatten met bewoners en maatschappelijke organisaties.

“De opkomst bij verkiezingen is geen natuurverschijnsel, maar iets waar we invloed op hebben,” vertelt Mirjam Gietema (D66). “Als gemeente moeten we stemmen aantrekkelijker en vanzelfsprekender maken. We zien dat sommige groepen, zoals jongeren en praktisch opgeleiden, nog steeds ondervertegenwoordigd zijn.” Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) vult aan: “Daar moeten we wel wat voor doen: zorgen dat de stembureaus op geschikte locaties zijn, zodat mensen geen drempels ervaren om erheen te gaan, en voor jongeren die voor het eerst stemmen zou je bijvoorbeeld een stemfestival kunnen organiseren, zoals dat in 2010 in de Oosterpoort is gedaan. En zorgen dat het ook voor laaggeletterden en anderstaligen mogelijk is om te stemmen door toegankelijke informatie.”

De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 18 maart 2026.