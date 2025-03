Raadsfracties willen geld stedenbanden uitgeven aan ‘internationale solidariteit’, allereest aan hulp in Gaza

Foto: Johannes Rienks

Het geld wat niet meer door de gemeente wordt uitgegeven aan stedenbanden moet anders worden besteed. Dat vinden de Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Het eerst doel voor het geld is volgens de partijen al duidelijk: humanitaire hulp voor Jabalya in Gaza, één van de zustersteden van Groningen.

De vijf fracties stellen voor om direct een bedrag van 140.000 euro voor humanitaire hulp of opbouw in Jabalya (of elders in Gaza) uit voormalige pot voor stedenbanden te halen. “Groningen is al 25 jaar verbonden met Jabalya, maar door de oorlog is die stad grotendeels verwoest. In 2024 is bijna al het geld dat we gereserveerd hadden voor stedenbanden (samenwerkingen met steden van andere landen, red.) niet uitgegeven. Wij stellen daarom nu voor om dat geld, beschikbaar te stellen voor acute humanitaire hulp en/of wederopbouw”, aldus Joren van Veen, fractievoorzitter PvdA.

De gemeente moet niet op eigen houtje een doel zoeken voor het geld wat naar Gaza moet gaan, vinden de coalitiefracties. Als het aan de vijf partijen ligt, laat de gemeente het geld landen in Gaza via VNG Fonds, een nationale organisatie die Nederlandse gemeenten ondersteunt bij het doen van internationale hulp.

De partijen hebben wel een voorkeur over waar het geld terecht moet komen, vertelt Daan Swets: “We vragen in het voorstel om het geld vooral bij projecten voor jongeren te laten landen, voor zover dat mogelijk is.”

Coalitiefracties willen ‘solidair samenwerken’

Het geld voor hulp aan Gaza is voor de vijf partijen het eerste project waar de gemeente het geld voor stedenbanden moet herinvesteren. Het college besloot halverwege vorig jaar om de banden met de acht zustersteden van Groningen op papier te laten bestaan, maar er geen geld meer in te stoppen.

Door het stopzetten van de banden met Moermansk in Rusland en San Carlos in Nicaragua is er nu geen actieve samenwerking meer met de zustersteden. Enorm jammer, vindt raadslid Justine Jones: “Sinds de jaren 80 zorgen stedenbanden voor wederzijds begrip en het bevorderen van onderlinge betrokkenheid tussen onze inwoners en de inwoners van onze partnersteden.”

De indienende raadsfracties willen daarom dat de gemeente met een duidelijk plan komt om ook in de toekomst invulling aan deze wereldwijde verbondenheid te geven. De fracties hebben een aantal uitgangspunten opgesteld waar wat hen betreft het nieuwe programma op gebaseerd moet zijn.

Zo moet de ondersteuning bijvoorbeeld worden gericht op een gemeente of stad die vergelijkbaar is met Groningen of waar Groningen een band mee heeft. Ook de verbinding met de Groningse samenleving is voor de partijen van belang, door bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, culturele instellingen, het onderwijs of het bedrijfsleven erbij te betrekken.