Quintuslaan afgesloten vanwege gaslek onder wegdek

De Quintuslaan in de Villabuurt is dinsdagavond deels afgesloten vanwege een gaslek dat zich onder het wegdek bevindt. Energiebedrijf Enexis is aanwezig om de problemen op te lossen.

De melding van een mogelijke gaslekkage kwam rond 21.45 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Een hardloper rook een vreemde lucht, vertrouwde het niet en belde de hulpdiensten”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Brandweerlieden hebben in de straat metingen verricht. Aanvankelijk werd er niets gemeten, maar op een bepaalde plek werd wel een sterke gaslucht geroken.”

Tetrahydrothiofeen

Aardgas is van nature reukloos. Om ervoor te zorgen dat het gas te ruiken is, wordt er een geurstof toegevoegd met als doel om mensen te alarmeren wanneer er gas ontsnapt bij bijvoorbeeld een lekkage. De geurstof die Gasunie toevoegt is een odorant met de naam tetrahydrothiofeen, C 4 H 8 S.

“Kraan gaat leiding vrij graven”

Energiebedrijf Enexis kwam al snel ter plaatse. “Zij constateerden dat er inderdaad sprake is van een gaslekkage die zich onder het wegdek of voetpad bevindt. Op de locatie bevindt zich een verzamelstuk van gasleidingen. De verwachting is dat het lek zich hier bevindt. Enexis heeft een kraan besteld die ter plaatse komt om de gasleiding vrij te graven, zodat het lek gedicht kan worden.”

De Quintuslaan is afgesloten vanaf de kruising Esserlaan tot halverwege de straat.