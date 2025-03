Qbuzz krijgt een 8 van noordelijke reizigers, hoger dan landelijk gemiddelde

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Reizigers in het noorden beoordelen hun reis met Qbuzz in 2024 gemiddeld met een 8, zo blijkt uit de jaarlijkse OV-Klantenbarometer. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van 7,8 en ook boven het gemiddelde cijfers van Qbuzz zelf in heel Nederland.

Volgens Qbuzz zijn de beoordelingen van noordelijke reizigers het afgelopen jaar een klein beetje gestegen (van een 7,9 naar een 8,0), omdat de reisinformatie is verbeterd. “Dankzij verbeterde communicatie via 9292, vereenvoudigde berichten en WhatsApp-updates geven reizigers een nog hoger rapportcijfer”, stelt Qbuzz.

De OV-Klantenbarometer is een onafhankelijk reizigerstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door Ipsos I&O in opdracht van CROW. In 2024 vulden 108.122 reizigers de enquête in.