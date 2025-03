PVV krijgt niemand mee in kritiek op iftar in stadhuis

Foto: UMCG

De gemeenteraadsfractie van de PVV kreeg woensdagavond veel kritiek van de andere partijen naar aanleiding van een iftar die deze donderdag plaatsvindt op het stadhuis.

Raadslid Kelly Blauw van de PVV stelde vragen omtrent de iftar. Dat is een gezamenlijke maaltijd die moslims gebruiken tijdens de ramadan. Volgens wethouder Manouska Molema hadden diverse werknemers daar om gevraagd. Er is ook een tijdelijke gebedsruimte ingericht. Groningen is daar niet uniek in.

Kelly Blauw was kritisch op de iftar in het stadhuis. Ze stelt dat de ramadan en iftar een religieuze lading hebben en dus in strijd zijn met de neutraliteit van de overheid. Ze ontkent dat de PVV door haar vragen aan het polariseren is.

“Het is ongelooflijk dat de PVV zo geobsedeerd is met het saboteren van een evenement dat mensen juist verbindt’, aldus Janette Bosma van de Partij voor de Dieren. “Is dit nou echt de prioriteit van de PVV?” stelt Hans de Waard van de SP, die refereert aan de echte problemen is ons land. Jalt de Haan van het CDA: “Wat we nodig hebben is juist meer verbinding in plaats van polarisatie. Het is juist heel mooi als mensen van welke religie dan ook dit soort feesten met elkaar kunnen vieren.”

Kelly Blauw stelde dat volksvertegenwoordiger kritisch moeten zijn als wetten niet worden nageleefd. Wethouder Molema antwoordde dat de iftar in het stadhuis bedoeld is voor alle medewerkers; niet alleen voor moslims. Het PVV-raadslid kreeg dan ook geen steun van de overige fracties.