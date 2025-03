Puntverlies GRC Groningen, SC Stadspark verslaat koploper

Foto Andor Heij

Koploper GRC Groningen verspeelde in de tweede klasse H zondag twee punten. Een klasse lager versloeg SC Stadspark lijstaanvoerder Musselkanaal.

GRC speelde uit bij middenmoter Oldeholtpade met 1-1 gelijk. Mo Shabeel scoorde voor GRC. Na rust kwamen de Friezen langszij. Het puntverlies bleef zonder gevolgen, omdat concurrent VKW met 2-0 verloor van Peize. GRC staat bovenaan in 2H met acht punten voorsprong op VKW en Alcides. Deze ploegen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Forward won thuis met 2-0 van LSC 1890 uit Sneek. Voor de pauze waren er niet veel mogelijkheden en bleef het 0-0. Na rust was Forward beter. Max Oogink en Mohammed Keta scoorden voor de studenten. Forward staat zevende.

GVAV blijft twaalfde en voorlaatste. De Groningers verloren met 2-1 van concurrent Steenwijkerwold. Het gat met die ploeg, die op de veilige tiende plek staat, is opgelopen naar zes punten.

Derde klasse

In 3O versloeg SC Stadspark koploper Musselkanaal: 3-1. Winston Bendt opende vlot de score voor Stadspark. Aron Berends maakte gelijk. Quinten Kruizenga tekende voor de 2-1 ruststand. Musselkanaal probeerde het nog wel, maar Kruizenga besliste het duel definitief: 3-1. Stadspark is derde op zeven punten van Musselkanaal dat ondanks de nederlaag eerste bleef.

Onderin 3O doet Groninger Boys het de laatste weken goed. In en tegen Muntendam werd met 1-0 gewonnen. Sean Nfor opende al vroeg de score. Die voorsprong tegen de hekkensluiter kwam daarna niet echt meer in gevaar. Groninger Boys is tiende, maar heeft de aansluiting met de middenmoot weer helemaal gevonden.

Vierde klasse

In 4B ging Engelbert thuis met 6-1 hard onderuit tegen BNC. Groen Geel verloor op Corpus den Hoorn met 2-1 van Westerwolde. Engelbert is achtste, Groen Geel twaalfde en voorlaatste met slechts vier punten.