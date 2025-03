Puntverlies Gorecht; Be Quick 1887 zat. opnieuw reuzendoder

Be Quick 1887 zaterdag versloeg weer een topploeg in 3R (Foto's Martijn Minnema)

Gorecht leed kostbaar puntverlies in de titelrace in 2I, Helpman wist een degradatiewedstrijd niet te winnen.

In 3R leden alle titelaspiranten puntverlies en dat was mede te danken aan Be Quick zaterdag dat van de koploper won. The Knickerbockers was één van de topclubs uit 3R die punten verspeelden. In de vijfde klasse eindigde de topper VAKO-Oosterparkers gelijk.

2I

Gorecht sneed zich in de titelstrijd in 2I lelijk in de vingers door tegen hekkensluiter Hoogezand de zege tegen tien man weg te geven. Gorecht leidde door treffers van Tom Traas en Steef Borgman met 1-2 toen Hoogezand in de 65′ minuut met tien man verder moest. Desondanks kwam Hoogezand vijf minuten later langszij.

Tom Traas maakte er een kwartier voor tijd 2-3 van, maar kort daarna kwam het tiental van Hoogezand opnieuw op gelijke hoogte. De achterstand van Gorecht op koploper Nieuwleusen is nu vijf punten. Gorecht staat vierde.



Helpman kreeg het Zwolse Be Quick’28 op bezoek, die zijn al 11 wedstrijden zonder zege, uitgelezen mogelijkheid voor Helpman om afstand te nemen van de gevarenzone. Daar leek Helpman vooral voor rust niet bepaald van doordrongen. Het had een half uur lang niks in te brengen en speelde erbarmelijk slecht. De gasten lieten 4 grote kansen onbenut en dan doet een oude voetbalwet zich gelden. Tim Sanders zette Helpman tien minuten voor rust volstrekt tegen de verhouding in met een mooie lob op 1-0. Vijf minuten later was het alweer gelijk toen Hugo Winkeler uit een corner de 1-1 binnen knikte.

Helpman-Be Quick’28 (foto’s Martijn Minnema)



Gelijk na rust mazzelde Helpman bij een bal die er via de binnenkant van de paal uit ging. Daarna was van beide kanten goed te zien dat degradatie een optie is. Lukraak heen en weer schieten leidde voornamelijk tot veel balverlies over en weer. Helpman had halverwege de tweede helft wel pech dat de 2-1 afgekeurd werd wegens vermeend buitenspel. Pas in de absolute slotfase werd Helpman gevaarlijk en ontsnapte Be Quick’28 aan een nederlaag. De binnenkant van de paal voorkwam een doelpunt en een handsbal leverde geen strafschop op. In de dying seconds werd een voorzet, waaruit een grote kans ontstond, over geschoten.Over de hele wedstrijd genomen een terechte uitslag van een zeer slechte wedstrijd.

3R

In 3R was koploper FC Zuidlaren als eerste aan de beurt, het begon om 13.30 aan de uitwedstrijd tegen Be Quick 1887. Dat is de reuzendoder van 3R want tot nu toe ging de rest van de top 4 allemaal onderuit op de Esserberg. En ook Zuidlaren verloor van Be Quick. De koploper mocht blij zijn dat het bij rust slechts met 1-0 achter stond. Huub Liewes schoot na 17 minuten de 1-0 binnen. Kort daarna een driedubbele kans waarbij de bal geblokt werd, de rebound op de paal belandde en poging drie met de hand geblokt werd. De scheids zag er geen opzettelijk hands in. Twee minuten later ging de bal wel op de stip na een overtreding. Doelman Robin Luikens stopte de strafschop van Kay Dollenkamp. Zuidlaren maakte nog twee keer hands, maar de scheidsrechter zag er wederom geen strafschop in.

De kansen waren voor Be Quick 1887 maar de verdiende 2-0 viel niet. Na rust slaagde Zuidlaren er in wat meer druk te krijgen op de Be Quick goal, maar die boog noch barstte.Het was een hectische wedstrijd met veel overtredingen en blessurebehandelingen waardoor het duel bijna tien minuten blessuretijd kreeg.

Bij Be Quick 1887 viel Saïd Bakkati in het laatste kwart in, de 43 jarige oud prof was vorig jaar nog assistent trainer bij Ajax en sloot recent aan bij de zaterdagtak van Be Quick.

Kort voor tijd kreeg Zuidlaren keeper Luikens rood toen hij de doorgebroken Kendrig Zimmerman onderuit haalde. Er moest een veldspeler op doel die in de slotminuut nog mee naar voren ging bij een corner. Maar ook die situatie doorstond de reuzendoder. Be Quick staat achtste en haalde 21 van de 29 punten op eigen veld.

Eén van de concurrenten van Zuidlaren is The Knickerbockers. Dat wist niet volledig te profiteren, het speelde bij Lewenborg met 1-1 gelijk. Tom Katgert zette Lewenborg na een uur op 1-0, in de slotfase maakte Han van Dijk gelijk. TKB staat derde met vier verliespunten meer dan koploper Wildervank. Lewenborg staat 1 plek en 1 punt boven de streep.

Vijf van de zeven wedstrijden in 3R eindigden gelijk, behalve Be Quick won ook Groen Geel. Het versloeg Borger in Drenthe met 2-4. Borger staat voorlaatst en is een vrijwel zekere degradant, maar pakte vorige week nog wel een punt bij koploper Zuidlaren. Groen Geel was gewaarschuwd en kweet zich prima van zijn taak. Het stond al binnen 10 minuten 0-3 (2x Luke Millar, 1x Bram Tempelaar). Kort voor rust deed Borger wat terug, maar Groen Geel gooide via Nick Kamst met de 1-4 de wedstrijd snel na rust in het slot. Borger scoorde nog 2-4 en daar bleef het bij. Groen Geel staat zevende, vijf punten boven de streep.

VV Groningen heeft de punten ook nog hard nodig, het pakte vanmiddag thuis een punt tegen titelpretendent Veendam 1894, 1-1. Dylano Wolters scoorde twintig minuten voor tijd, vijf minuten na de 0-1, de 1-1. VVG is negende, twee punten boven de streep.

Lycurgus staat op de twaalfde plaats, onder de nacompetitiestreep. Het speelde thuis tegen nummer vijf Aduard 2000 met 4-4 gelijk. Na 20 minuten stond het 2-0 (Gerds en van Jaarsveld), na een uur 2-3. Via Schiphof en Gerds kwam Lycurgus op 4-3 om in de slotminuut nog de 4-4 te slikken. Lycurgus moet een gat van vier punten dichten om niet in de nacompetitie tegen degradatie terecht te komen.

Vierde klasse D/E

In 4D ging HFC’15 thuis met 1-3 onderuit tegen Haulerwijk. HFC staat vijfde.

In 4E verloor nummer 3 Omlandia met 1-0 bij degradatiekandidaat WVV.

Haren en Mamio staan negende en tiende. Ze gingen beide thuis met 1-2 onderuit. Haren tegen concurrent Noordwolde en Mamio tegen NEC Delfzijl. Haren en Mamio staan respectievelijk 4 en 3 punten boven de streep.

5E

In 5E stond de topper tussen koploper VAKO (40 uit 17) en Oosterparkers (tweede met 40 uit 19) op de rol. Het eindigde in 3-3. Na rust boog Oosterparkers een 2-1 achterstand om in een 2-3 voorsprong, maar in de slotfase kwam VAKO op gelijke hoogte. Voor Oosterparkers scoorden Luciano Carty, Ennio Jansen en Andy Muller.

Gruno staat derde op vijf punten en won met 1-0 van Blauw Geel 1915. Robert Oosterhof scoorde in de slotfase de enige goal.