Provincie stelt ruim 2,1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeersveiligheid in Groningen

De provincie Groningen stelt dit jaar opnieuw subsidie beschikbaar voor verkeersveiligheidsprojecten. Met het geld kunnen gemeenten financiële steun krijgen om maatregelen te realiseren.

De provincie wil het aantal verkeersslachtoffers verlagen, vooral onder kwetsbare groepen zoals fietsers, kinderen en ouderen. De ambitie is om het aantal slachtoffers in 2030 te halveren en in 2050 naar nul te brengen.

In totaal is er 2.151.400 euro beschikbaar. Met de subsidie kunnen gemeenten sneller verkeersveiligheidsmaatregelen uitvoeren.