Provincie presenteert nieuw coalitieakkoord; Susan Top blijft, Karin Dekker wordt gedeputeerde

Foto: provincie Groningen

In het Provinciehuis is dinsdagavond het nieuwe coalitieakkoord ‘Mit mekoar’ gepresenteerd. In het coalitieakkoord hebben BBB, PvdA, VVD en GroenLinks afspraken voor de komende twee jaar vastgelegd.

“Wij zijn blij met onze terugkeer in het provinciebestuur”, laat de fractie van de VVD weten. “De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een vertrouwensbasis. Het is mooi dat dit gelukt is met een coalitie die het hele brede spectrum omvat.” De vorige coalitie, bestaande uit BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang, was in september gevallen na een debat over de komst van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het hoofdlijnenakkoord hadden de partijen afgesproken geen nieuw windpark toe te laten, maar wel bestaande afspraken na te komen. Het plan voor het betreffende park lag er al sinds 2014. Toen BBB en twee leden van Groninger Belang tegenstemden, stapte de ChristenUnie uit de coalitie.

VVD Groningen: “Ons mooie Groningen is kwetsbaar”

Het afgelopen half jaar hebben verkenner Peter den Oudsten en formateurs Rikus Jager, Mattias Gijsbertsen en Mirjam Pauwels gewerkt aan een nieuwe coalitie. De fractie van de VVD is blij: “We leven in een roerige tijd. Oude zekerheden verdwijnen en verandering is het nieuwe normaal. Ons mooie Groningen is kwetsbaar. Onze veiligheid, de economie en de energievoorziening staan onder druk. Om te behouden wat van waarde is zullen we ons moeten aanpassen, keuzes maken en flexibel omgaan met nieuwe omstandigheden. Met een goede dosis Groninger nuchterheid kunnen we dit.”

‘Mit mekoar’

Het nieuwe coalitieakkoord bouwt voort op het vorige coalitieakkoord. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de titel. Waar het vorige programma ‘Veur mekoar’ als naam droeg, heet het nieuwe akkoord ‘Mit mekoar’. Het akkoord heeft twee hoofdlijnen: laten zien dat politiek niet gaat over winnen of verliezen maar over samenwerken. En daarnaast inwoners, bedrijven en organisaties houvast bieden door richting aan te geven. In het akkoord vallen een aantal dingen op. Zo vinden de partijen het belangrijk dat inwoners een goede boterham moeten kunnen verdienen. Het doel is dat het niveau van de brede welvaart verhoogd wordt. Ondernemerschap krijgt daarom vrijbaan en ook wordt de innovatie gestimuleerd in landbouw, visserij en industrie. Agrarische bedrijven krijgen de ruimte om uit te breiden, waarbij er ook oog is voor dierenwelzijn. De vergunningsverlening vanuit de provincie moet sneller op gang komen.

Bereikbaarheid verbeteren

In dorpen moeten meer woningen gebouwd worden, zonder dat dit het landschap aan gaat tasten. Ook willen de partijen de bereikbaarheid verbeteren, waarbij het bijvoorbeeld gaat over het verbeteren van het wegennet in het Ommeland. Er wordt verder gewerkt aan de verdubbeling van de N33 en het eerste Groninger aquaduct onder het Eemskanaal. In het akkoord worden ook de Lelylijn en de Nedersaksenlijn genoemd. De Nedersaksenlijn krijgt spoedig prioriteit. Na het verbeteren van de flessenhals bij Meppel en het herstellen van het spoor naar Duitsland, volgt de Lelylijn. Het fietsnetwerk rondom de stad wordt uitgebreid en in de regio komen nieuwe fietspaden.

Van vijf naar zes bewindspersonen

Met de nieuwe coalitie treden ook nieuwe kandidaat-gedeputeerden aan. Van de vijf zittende gedeputeerden keert alleen Susan Top (partijloos) terug. Het nieuwe college krijgt zes gedeputeerden waarbij BBB een extra bestuurder krijgt. Voor de BBB treden fractievoorzitter Gouke Moes en Statenlid Leo Wenneger aan als gedeputeerde. GroenLinks schuift Karin Dekker naar voren. Dekker was van 2002 tot 2012 wethouder in de gemeente Groningen. Voor de VVD komt Erik Jan Bennema in het college te zitten en de PvdA schuift fractievoorzitter Pascal Roemers naar voren.

Portefeuilles

In het nieuwe college blijft Top verantwoordelijk voor het gasdossier. BBB behoudt de portefeuilles landbouw en krijgt daarnaast energiebeleid. GroenLinks pakt in het nieuwe college de posten financiën, milieu en klimaatadaptatie op, de VVD wordt verantwoordelijk voor economie en mobiliteit. De PvdA houdt arbeidsmarktbeleid, wonen en leefbaarheid en krijgt daarnaast de portefeuille ruimtelijke ordening toegeschoven.

Het nieuwe college wordt op 19 maart geïnstalleerd tijdens een extra vergadering.