Protest op Grote Markt tegen arrestatie burgemeester Istanbul (foto’s)

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Enkele tientallen mensen hebben zaterdag op de Grote Markt geprotesteerd tegen de arrestatie van de burgemeester van Istanbul. Wereldwijd vonden op deze dag meerdere protestacties plaats.

Bij de actie in Groningen waren voornamelijk Turkse-Nederlanders aanwezig. Er werden toespraken gegeven en demonstranten droegen vlaggen en borden bij zich met daarop teksten als ‘solidariteit’ en ‘we are the future‘. Burgemeester Ekrem İmamoğlu (CHP) werd vorige week gearresteerd. Hij wordt verdacht van corruptie en zit vast in afwachting van zijn proces. Aanhangers zijn overtuigd dat de aanklachten politiek gemotiveerd zijn en dat justitie van hogerhand de opdracht heeft gekregen om iets te vinden waarmee İmamoğlu politiek kan worden uitgeschakeld. Sinds de arrestatie zijn in het hele land protesten uitgebroken.

In Istanbul zijn zaterdag naar schatting enkele tienduizenden mensen de straat op gegaan. De aanwezigen zwaaien met Turkse vlaggen. Ook zijn er spandoeken met de tekst ‘Vrijheid voor Imamoglu’. Naast Groningen wordt er ook op het Malieveld in Den Haag gedemonstreerd. Daar zijn enkele honderden mensen aanwezig.