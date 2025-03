Prijs van koffie zal niet extreem verder stijgen: “Arabica is een heel kwetsbaar product”

In de afgelopen periode is de prijs van koffie flink gestegen. Dat merkt ook Emiel Driesden van branderij Koffiestation aan de Paradijsvogelstraat. Zijn verwachting voor de komende tijd is echter dat de prijs niet extreem verder zal stijgen.

Hoi Emiel! Wat hebben jullie de afgelopen weken gemerkt qua prijs?

“Dat koffie inderdaad flink duurder is geworden. We houden daar rekening mee door de prijzen goed in de gaten te houden. Wij kopen onze koffie direct bij de verkopende partij in, waarbij het gaat om verse oogsten. Als je kijkt naar de periode van november tot eind februari, dan is de beursgenoteerde koffie twee keer zo duur geworden.”

Wat doen jullie als bedrijf om de prijs niet verder te laten stijgen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de koffie?

“Wij werken met specialty-koffie. Dit betekent dat de hoeveelheden koffie die wij inkopen een stuk kleiner zijn. Daarbij staan we ook vaak in directe relatie met de boer. Ik refereerde al even naar de beursgenoteerde koffie. Dat moet je zien als één prijs voor alle koffie ter wereld. Dat is een standaardprijs, die dus gestegen is. Onze prijs is hoger, maar ligt procentueel qua stijging lager. En onze prijs gaat inderdaad ook omhoog, maar dat proberen we wel zo goed mogelijk uit te leggen aan onze klanten.”

Wereldwijd zijn er vertragingen in de levering van koffie, vanwege tegenvallende oogsten. Hebben jullie daar ook last van?

“De situatie is inderdaad flink veranderd. Als wij voorheen koffie bestelden, dan lag deze koffie vaak al bij de importeur in ons land. Daardoor kon het snel geleverd worden. Als ik nu bestel, dan ligt de koffie nog in het land van herkomst of zelfs bij de boer die het verbouwd. Dat betekent dat je een onduidelijk product krijgt, waarvan je niet weet wat ermee gaat gebeuren. Er zitten meer risico’s aan vast. Dat geldt bijvoorbeeld voor de leveringstermijn, want het duurt nu veel langer voordat we de koffie ontvangen.”

Verwacht je dat de prijs hoog zal blijven?

“Ja, maar het zal niet zo extreem blijven als nu. De prijsstijging die we de afgelopen periode gezien hebben, is extreem. Dit terwijl de schattingen van de oogstopbrengsten helemaal niet zo slecht zijn. Er wordt wel minder geoogst, maar dat klopt niet met wat er gespeculeerd wordt. Wat hier ook vooral speelt, is dat de prijs van koffie altijd fictief laag is gehouden. Sinds ik in 2012 met mijn bedrijf begon, is de prijs laag gebleven. Ondertussen heb je het wel over een risicovol product. De Coffea arabica, een van de twee meest geteelde koffiesoorten, is een kwetsbare plant. Het groeit voor een groot deel in Brazilië, in de volle zon. Maar om te kunnen groeien moet het ondersteund worden met allerlei hulpmiddelen, omdat de plant het zelf eigenlijk niet kan. Klimaatverschillen hebben dan grote invloed op de ambitie om een plant elk jaar dezelfde hoeveelheid productie te kunnen laten geven.”

Wat is je favoriete koffie?

“Ik vind Colombiaanse koffie erg lekker. Maar als ik er zo over nadenk, dan zou ik kiezen voor een Ethiopische koffie. Dat is weliswaar een ander continent, maar het heeft grote overeenkomsten en is ook erg lekker.”

