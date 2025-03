Preslav Lambev uit Stad vertegenwoordigt noorden op viool tijdens halve finale Prinses Christina Concours

Preslav Lambev - Foto: Majanka Fotografie

De 19-jarige violist Preslav Lambev is afgelopen weekend in de prijzen gevallen na zijn deelname aan de noordelijke voorronde van het Prinses Christina Klassiek Concours. Lambev won de 1e prijs in de regiofinale op viool en gaat eind april naar de Nationale Halve Finale in Leiden.

Het Prins Claus Conservatorium in Groningen was afgelopen weekend het podium van het Klassiek Concours regio Noord. Het Concours streek voor de 35ste keer neer in Groningen en genoot van een grote opkomst. Meer dan 60 talentvolle muzikale jongeren, in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar uit de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel traden op tijdens de selecties op vrijdag en zaterdag. De jury selecteerde zeven regiofinalisten voor de regiofinale op zondagmiddag.

Lambev deed mee in de 2e categorie van het concours, voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar (zang t/m 21 jaar) en won de 1e prijs in de regiofinale en werd door de jury geselecteerd voor de Nationale Halve Finale op 27 april in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Ook won Lambev de Aurora Festival Prijs en de Kamerorkest van het Noorden Prijs.