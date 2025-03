Première ‘De Kloof’: “Bestaat er een scheiding tussen Stad en Ommeland?”

Opname van eén van de scenes van 'De Kloof'. Foto: Lennie Tromp

In bioscoop Pathé in de stad gaat zondagmiddag de film ‘De Kloof’ in première. De film gaat over de kloof tussen Stad en Ommeland. Maar is die kloof er eigenlijk wel? En zo ja, hoe groot is deze dan? Een gesprek met producent en regisseur Sander Blom.

Hoi Sander! Ben je ook zenuwachtig voor deze première?

“Ik kan stoer roepen dat ik dat niet ben, maar ik zal eerlijk bekennen dat ik toch wel wat zenuwen heb. Ik heb in het verleden vaker films en producties van mijn hand in première zien gaan. Soms waren er slechts enkele tientallen bezoekers. Maar vanmiddag zullen er 450 mensen present zijn. ‘De Kloof’ is een grote productie. Dus ja, ik ben wel nerveus, vooral ook omdat ik heel benieuwd ben naar de reacties van de jongeren.”

De jongeren hebben de productie van tevoren niet mogen zien?

“Klopt. Zij krijgen de film voor het eerst te zien. De achterste rijen van de tribune zullen om die reden ook niet beschikbaar zijn voor het publiek. We zetten hier camera’s neer om te registeren hoe er gereageerd wordt. Het eindresultaat is een hele leuke, komische film geworden. Maar wij weten niet of bepaalde grappen, die erin verwerkt zitten, ook werken. Werkt wat wij bedacht hebben? In die zin is het ook een grote test.”

Foto: still uit de film Foto: Jessy Kristoffers Foto: Glenn Beenhakker

Voordat we dieper op de film ingaan, is het wellicht goed om even te verduidelijken waar we het over hebben…

“Voor deze film heb ik samen met mijn kompaan Niels Brouwers, die ook een professionele filmmaker is, samengewerkt met jongeren uit de regio. Met hen zijn we verhalen gaan schrijven over hun ervaringen met de kloof tussen Stad en platteland. De hoofdrollen in de film worden gespeeld door lokale jongeren, aangevuld met bekende namen als Alfred van den Heuvel, Kees van Amstel en Suuz van Wijk. Uiteindelijk bestaat de film uit drie delen waarbij deze opgenomen zijn in het Oldambt, Midden-Groningen en Het Hogeland.”

Het maken van films kost tijd. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden waarbij er jarenlang gewerkt is aan producties. Bij jullie is het juist heel snel gegaan…

“Wij houden wel van doorwerken, haha. In 2023 ben ik gestart met het werven van fondsen. Ik ben op zoek gegaan naar partners die wilden investeren in dit project om het mogelijk te kunnen maken. Vorig jaar februari zijn we gestart met de eerste brainstormsessies. We hebben input verzameld bij de jongeren. Dit hebben we verwerkt in het script. In de zomer zijn we gestart met filmen en de laatste opnames stonden in november gepland. De afgelopen maanden is de film gemonteerd, is er muziek gecomponeerd en vond kleurbewerking plaats. En ja. Achteraf hadden we misschien een extra maand kunnen gebruiken, vanwege de vele muziek die gecomponeerd moest worden. Een extra maand had wat meer rust gebracht, maar we hebben het gered.”

Je hebt het over een uniek project. Wat maakt deze film zo bijzonder?

“In het verleden heb ik diverse projecten aangepakt en aan verschillende shortfilms gewerkt. Bij zulke producties heb ik volledige creatieve vrijheid. Bij deze film zijn we aan de slag gegaan met jongeren. Van tevoren maakte ik me wel wat zorgen of het daardoor niet teveel een opdrachtfilm zou worden. Daarmee bedoel ik dat je voornamelijk maakt wat er wordt aangedragen. Aan de andere kant wil je ook niet je eigen creativiteit er doorheen drukken, waarbij de informatie van de jongeren alleen voor de bühne zou zijn. Uiteindelijk is het een hele mooie samenwerking geworden waarbij we een mooi product hebben kunnen maken.”

Wat is de aanleiding geweest om deze film te maken?

“Een aantal jaren geleden werd er aan talkshowtafels regelmatig gesproken over de kloof tussen de stad en het platteland. Er werd bijvoorbeeld over gesproken rond de boerenprotesten die we gekend hebben, en in zekere zin ook rond de afwikkeling van de aardbevingsschade. Het was een thema dat regelmatig terugkeerde, en waarvan wij ons af begonnen te vragen of we daar iets mee konden. Want wat is die kloof eigenlijk? En bestaat die überhaupt?”

Foto: still uit de film Foto: still uit de film Foto: still uit de film

Als je puur kijkt naar de definitie, dan zou je misschien kunnen zeggen dat die kloof er altijd wel is. Iemand die in een dorp woont zou kunnen zeggen dat hij naar de stad gaat om bijvoorbeeld kleding te kopen. De stad zou in deze dan kunnen klinken als een drempel…

“Dat klopt. Als je iets wilt zien, dan is het aanwezig. Maar het hoeft niet perse negatief te zijn. Dat hebben we bijvoorbeeld ook opgehaald uit de brainstormsessies met de jongeren. Sommigen vinden de stad bijvoorbeeld fijn omdat je daar met al je onzekerheden op kunt gaan in de anonimiteit. Maar we hebben ook de keerzijde gehoord: dat het in de stad zo druk is en dat het in een dorp zoveel leuker is. Een plek waar je niet vreemd wordt aangekeken, en waar mensen elkaar nog groeten.”

Zeg je daarmee dat je het begrip ‘kloof’ bij deze film heel breed moet zien?

“In zekere zin wel. Ik ben zelf bijvoorbeeld geboren in Winschoten. Vanuit die positie was het best wel heel lastig om op een filmset te belanden. Sowieso worden in het Noorden weinig films gedraaid. Dat vindt voornamelijk in de Randstad plaats. Natuurlijk heb je een productie als Hollands Hoop, maar daarbij zie je dat de crew, en soms ook de opnamelocatie, in de Randstad gezocht wordt. Dat is wat we daarom met deze film ook hebben proberen te bereiken: door jongeren ervaring te bieden in het maken van een film, om een kijkje in die keuken te geven. Dus het begrip ‘kloof’ is heel rekbaar.”

Maar bestaat er ook een kloof?

“Ja en nee. Soms denk je dat het er wel is, maar op een ander moment weer niet. We hebben dan ook geen duidelijke conclusie kunnen trekken. Het is dus aan de kijker om het oordeel te vellen.”

Jullie hebben bij deze film een mooie trailer gemaakt. Als je de eerste seconden bekijkt dan zou je denken dat je bent aanbelandt bij een spannende politiethriller…

“We hebben er bewust voor gekozen om dit onderwerp niet te behandelen als een zware documentaire. Het eindresultaat is een hele leuke en entertainende film. Ik denk dat mensen het leuk vinden om er naar te kijken, maar ondertussen staat wel alles in het teken van het thema de kloof. En dat maakt dit product ook heel bijzonder.”

Vanmiddag vindt de première plaats in Pathé. Trekken jullie de komende periode de provincie in?

“Dat gaan we inderdaad doen. De film zal bijvoorbeeld te zien zijn in Forum Groningen, maar zal ook vertoond worden in Winschoten, Warffum, Hoogezand, Assen en Leeuwarden. We hopen vooral dat deze film gebruikt wordt om het gesprek aan te gaan. Als gespreksstarter. Bijvoorbeeld voor lokale politici of scholieren op scholen. Dat aan de hand van deze film er gesproken gaat worden over de kloof. Mochten bijvoorbeeld scholen of instellingen interesse hebben in de mogelijkheden om deze film te vertonen, dan kunnen ze hierover met ons contact opnemen.”

De première zondagmiddag is reeds uitverkocht.

Bekijk hieronder de trailer van de film: