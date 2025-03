Politieagent vrijgesproken van diefstal, maar toch ontslagen

Foto: Joris van Tweel

Een 54-jarige politieman uit Groningen is woensdag vrijgesproken van diefstal van een fles vloerreiniger uit het cellencomplex. De agent was echter al ontslagen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Omdat er soms artikelen uit het magazijn van het cellencomplex Hooghoudt verdwenen, werd de controle verscherpt. In april vorig jaar bleek een fles vloerreiniger zoek te zijn. Uit camerabeelden bleek dat de politieman de fles had meegenomen. Hij werd vervolgens op non-actief gesteld en in juli ontslagen, na een carrière van ongeveer twintig jaar en een leeg strafblad.

Tegen de politierechter in Groningen ontkende de man de diefstal. Hij zei het flesje te hebben weggezet omdat het lekte. Toch eist de officier van justitie 500 euro boete. De rechtbank sprak hem echter vrij wegens gebrek aan bewijs. De bestuursrechter doet later uitspraak over zijn ontslag.