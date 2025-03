Politie zoekt tips over doorrijder na ongeluk op Driebondsweg

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de kruising van het fietspad met de inrit van de carpoolplaats op de Driebondsweg werd zaterdagavond rond 23.00 uur een fietser aangereden door een wit voertuig. De politie is op zoek naar de bestuurder, die doorreed zonder zich bekend te maken.

Het slachtoffer fietste over het fietspad en werd bij het oversteken van de weg geschept door de automobilist. De fietser kwam hierdoor ten val en raakte gewond. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer op de locatie kunnen behandelen.

De politie is op zoek naar getuigen die het ongeluk hebben gezien of informatie hebben over het betrokken voertuig. Mensen die iets weten, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Wie liever anoniem blijft, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Getuigen wordt gevraagd om bij contact het registratienummer 2025067429 te vermelden.