Politie trekt dienstwapens bij aanhouding op Grote Markt

Foto via Politie.nl

Na een melding over een beroving hebben agenten aan het begin van vrijdagavond meerdere mensen gefouilleerd op de Grote Markt, nadat deze personen met getrokken vuurwapens staande werden gehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie werd er melding gemaakt van afdreiging met een vuurwapens tijdens de beroving. Daarop spoedden meerdere politie-eenheden zich naar de Grote Markt. Daarop werden meerdere personen staande gehouden door agenten met een getrokken vuurwapen.

Daarna werden deze personen één voor één gefouilleerd door agenten. Volgens de woordvoerder is daarbij zeker één persoon aangehouden. Of er daadwerkelijk een vuurwapen is gevonden, kan de politie nu niet zeggen.