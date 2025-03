foto: 112 Groningen

Rechercheurs en politieagenten hebben woensdagmiddag in grote getalen een tuin onderzocht aan de Rijksweg in Groningen. Wat er aan de hand is? Dat kan een woordvoerder van de politie, in belang van het onderzoek, niet zeggen.

Volgens 112 Groningen was een persoon met een metaaldetector in de tuin aan het zoeken en is er een kuil gegraven. Het onderzoeksteam is rond 14.00 uur weer vertrokken. Onduidelijk is of zij iets hebben gevonden.