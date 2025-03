Politie neemt luchtbuksen van schietende mannen in beslag

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee mannen deden donderdagmiddag schietoefeningen met een luchtbuks bij de brug over het Van Starkenborghkanaal bij de Winsumerweg. Zij raakten hun buksen kwijt.

“We kregen een melding van knallen”, aldus een politiewoordvoerder. “We zijn gaan kijken en daar waren twee mannen die als een sport of hobby een doel hadden opgehangen en er op schoten”.

“Er was geen gevaar voor omstanders. Ze waren zich ook van geen kwaad bewust. Ze zijn niet aangehouden en hebben ook geen boete gekregen. Maar omdat het niet mag hebben we wel hun luchtbuksen in beslag genomen”.

Over de identiteit van de ‘hobbyisten’ wilde de politie niks kwijt, maar op beelden is te zien dat zij in een voertuig afkomstig uit Duitsland reden.