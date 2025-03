Politie erkent verkeerde aanpak bij bedreigde buschauffeur

De politie zegt verkeerd opgetreden te hebben nadat een buschauffeur afgelopen zaterdag werd bedreigd met een vuurwapen. Dat laat de politie weten aan verschillende media.

Een passagier die zwartreed richtte afgelopen zaterdag een vuurwapen naar de buschauffeur nadat hij werd aangesproken op zijn gedrag. De buschauffeur schakelde de politie in, maar er was geen eenheid beschikbaar die op tijd ter plaatse kon komen. De verdachte maakte zich in de tussentijd uit de voeten.

Volgens de woordvoerder van de politie was de aanrijtijd voor de betreffende agenten twintig minuten. Volgens een getuige zou dit uiteindelijk 30 minuten zijn geweest. Het was hoe dan ook te lang om de verdachte alsnog in te rekenen. Agenten en buschauffeur hebben in een telefoongesprek besloten dat de bus verder kon rijden.

Die keuze was achteraf gezien verkeerd, biecht de politie op. “Als de chauffeur niet was weggereden, hadden we meteen verklaringen kunnen opnemen van de chauffeur en van getuigen.”

Inmiddels is er een verklaring gegeven door de buschauffeur. Ook is er aangifte gedaan en buurtonderzoek verricht. Qbuzz en de politie zeggen contact te houden met elkaar over de situatie.