Plan in de maak om van vervallen boerderij aan Friesestraatweg ruimte voor woongroep te maken

Eer zijn plannen in de maak om een oude boerderij aan de Friesestraatweg een woon- en leefruimte te maken voor een woongroep. De oude boerderij uit 1900 wordt mogelijk gesloopt om plaats te maken voor duurzame woningen met gezamenlijke voorzieningen.

De gemeente Groningen is de eigenaar van de vervallen boerderij. De huidige bewoners, die via Carex tijdelijk in de boerderij woonden, zijn verhuisd. De schuur wordt nog gebruikt voor opslag. Om verval en kraak te voorkomen, plaatst de gemeente in het voorjaar twee tiny houses voor tijdelijke bewoning.

In 2025 starten voorbereidende onderzoeken naar de bodem, flora en fauna, mogelijke risico’s en archeologische waarden. De afdeling erfgoed onderzoekt welke elementen van de boerderij bewaard moeten blijven. Tegelijk worden stappen gezet om de agrarische bestemming om te zetten naar woonbestemming. Daar moet ook de provincie haar fiat aan geven.

Als alles volgens plan verloopt, wil Kuub hier achttien woningen bouwen, met een gedeelde tuin en gemeenschappelijke ruimten. De sloop en nieuwbouw moet tussen volgend jaar en 2028 gaan plaatsvinden. Maar de planning kan nog veranderen, afhankelijk van onderzoeken, vergunningen en besluitvorming.