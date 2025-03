PKC’83/Team Amoeri blijft in de zorgen na remise tegen Fermonia Boys

Foto Wesley Ferwerda

PKC’83/Team Amoeri blijft in de degradatiezorgen na het 2-2 gelijke spel vrijdagavond thuis tegen Fermonia Boys.

PKC kwam op een 2-0 voorsprong door Rochenda Constansia en Mustabe Albadawi. Daarna wist het team uit Roermond toch nog om op gelijke hoogte te komen.

Fermonia Boys is vijfde en PKC zesde in de degradatiepoule van de eredivisie zaalvoetbal. Dat zijn plekken die nacompetitie tegen degradatie naar de eerste divisie betekenen.

Met nog vijf wedstrijden te gaan is de afstand van PKC op de veilige vierde plek acht punten. Het verschil met de zevende plek en daarmee rechtstreekse degradatie is slechts één punt.

Tweede team kampioen

Na de wedstrijd werd het tweede team van PKC in het zonnetje gezet. PKC 2 werd eerder kampioen in de topklasse F en promoveert daarmee in principe naar de eerste divisie. Dat feest gaat echter niet door als het eerste degradeert. Er mogen namelijk geen twee teams van dezelfde club in de eerste divisie spelen.