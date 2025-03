PKC’83 pikt de draad weer op met ruime zege op Winsum

PKC'83-Winsum (Foto Martijn Minnema)

Na twee wedstrijden die slechts één punt opleverden heeft PKC’83 zich tegen Winsum goed hersteld, het duel tegen de nummer 8 uit 1H werd door de koploper met 5-0 gewonnen.

Het kan haast niet missen dat de kreet “scherp beginnen” de afgelopen week veel te horen is geweest bij PKC’83.

In de vorige twee wedstrijden kreeg PKC’83 al in de eerste minuut de 0-1 om de oren. En beide keren bleek dat de opmaat naar een hele snelle 3-0 achterstand. Van Blauw Wit’34 werd met 2-5 verloren, tegen Oranje Nassau had PKC een remontada in huis en werd het nog 4-4. Negen tegentreffers in twee duels, kon PKC trainer Bert Hollander het lek boven krijgen of ging ook Winsum profiteren van de gaten in de PKC’83 defensie?

Met runner up Broekster Boys op 3 punten in de nek hijgend was het tegen Winsum zaak orde op zaken te stellen en niet tegen de derde zeperd op rij aan te lopen. Dat leidde tot een wedstrijd met voor PKC doen een degelijk eerste half uur. Er werd niet veel gecreëerd maar ook weinig weg gegeven. En dus was er geen inhaalrace noodzakelijk voor de koploper die tot de vorige twee wedstrijden de zeges vrij soepel aaneen wist te rijgen.

Want soepel ging het uiteindelijk weer voor een efficiënt PKC’83. Na een half uur liet Winsum Rob Schokker even ongedekt en dat leverde direct schade op voor de Groen Witten. Schokker kopte raak en zette PKC’83 op 1-0. Twee minuten later stond het 2-0. Een wonderlijke vrije trap van de man met de gouden voeten Omar Kavak. Bijna vanaf de zijlijn trapte hij de bal diagonaal geniaal in de verre bovenhoek. Na een redelijk gelijkopgaand eerste half uur was het pleit beslecht, zo bleek later.

Want ondanks de niet aflatende stroom aanwijzingen van Winsum trainer Simon Cageling (je gaat bijna denken dat hij niet veel vertrouwen heeft in zijn spelers als je hem aan één stuk door hoort roepen wat ze moeten doen, maar dat terzijde) bleek het duel met die twee vlotte treffers beslist. Zeker toen in de eerste minuut van de extra tijd van de eerste helft Willem Bel vrij gespeeld werd en van 16 meter bekeken raak schoot, 3-0.



Na rust liep PKC’83 uit naar 5-0. Twintig minuten na rust zorgde Rob Schokker met zijn tweede van de middag voor 4-0. Zijn 22ste treffer in 17 wedstrijden. Daarmee is Schokker topscorer in 1H, saillant detail is dat de nummer twee op die lijst, Drachtster Boy Dylan Smit, komend seizoen ook voor PKC’83 uitkomt. Enig minpuntje was dat Gelo Windster in het laatste kwart twee keer geel kreeg voor pittige overtredingen en PKC de laatste tien minuten met een man minder verder moest. Veel maakte het niet uit want in ondertal scoorden ze toch 5-0. Zeven minuten voor tijd was het invaller Henrico van der Vegt die scoorde.

Omdat Be Quick 1887 de derby tegen Oranje Nassau verloor lijkt de titelstrijd te gaan tussen PKC’83 en Broekster Boys. De Friezen wonnen vanmiddag met 6-1 van Blauw Wit’34 (waardoor Velocitas morgen moet winnen bij Rolder Boys om de tweede periode te pakken) en staan drie punten achter op PKC’83. Het gat met nummer drie Be Quick is opgelopen tot zeven punten in PKC voordeel.

Volgende week gaat PKC’83 op bezoek bij Heerenveense Boys, die staan tiende. Broekster Boys komt naar Groningen en speelt tegen Oranje Nassau.