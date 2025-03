foto: 112 Groningen

De politie heeft maandagavond een naakte man gearresteerd in een woning aan de Meeuwerderweg in Groningen. De man deed net alsof hij een vuurwapen vast had, waarna de politie hem arresteerde.

Het was in eerste instantie de brandweer die uitrukte voor een rookmelder die afging in de woning. Toen de brandweerlieden ter plaatse kwamen, bleek een man in de woning naakt voor het raam te staan.

Vervolgens zijn meerdere politie-eenheden ter plaatse gekomen. Zij hebben de man gearresteerd.