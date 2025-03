Persoon springt in het water aan Spilsluizen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zaterdagmiddag in actie komen aan de Spilsluizen in de stad vanwege een persoon die het diep was ingesprongen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 16.00 uur binnen bij de hulpdiensten. “De man werd aangesproken door handhavers van de gemeente Groningen”, vertelt Wind. “Tijdens het gesprek rende de man weg en sprong hij het water in. De reden van zijn actie is onbekend. De handhavers hebben daarop alarm geslagen. Daarop kwamen, naast een ambulance, ook duikers van de brandweer ter plaatse.”

De man is door de hulpverleners uit het water gehaald. “Na behandeling door ambulancepersoneel is hij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.” De politie doet onderzoek naar de situatie.