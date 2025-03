Persoon met meerdere gestolen fietsaccu’s opgepakt: “Wie mist er een accu?”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond een persoon aangehouden die in bezit was van meerdere fietsaccu’s. Dat laat de politie weten via sociale media.

Uit onderzoek is gebleken dat de fietsaccu’s gestolen zijn. “Wij zijn inmiddels op zoek naar de herkomst van deze accu’s”, meldt de politie. “Zijn er mensen die een fietsaccu missen? Meld dit dan bij ons. Vermeld hierbij de bijbehorende nummers van accu’s, zodat we de apparatuur aan de juiste personen terug kunnen geven.”

De aangehouden persoon is verhoord op het politiebureau. Tegen degene loopt een onderzoek. “Heb je meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”