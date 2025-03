Persoon gewond bij steekpartij in Oosterstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de Oosterstraat is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt, waarschijnlijk als gevolg van een steekpartij. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een steekpartij kwam rond 07.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop de politie en een ambulance naar de locatie werden gestuurd. “Het is gebeurd ter hoogte van een supermarkt”, vertelt Wind. “Op de locatie werd een persoon aangetroffen die gewond was geraakt. Het slachtoffer is door verpleegkundigen in de ambulance behandeld. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Wat er precies heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. De politie heeft op de locatie onderzoek gedaan.